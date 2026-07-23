Gannuşi'nin Sağlık Durumu Kötüleşiyor - Son Dakika
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Gannuşi'nin Sağlık Durumu Kötüleşiyor

23.07.2026 15:35
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Tunus'ta cezaevindeki Gannuşi'nin sağlık durumu kötüleşti, hastaneye kaldırıldı.

Tunus'ta cezaevinde bulunan Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi'nin sağlık durumunun kötüleştiği bildirildi.

Nahda Hareketi'nin eski milletvekillerinden ve 2019-2024 döneminde Halk Temsilcileri Meclisi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mahir Mezyub, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 85 yaşındaki Gannuşi'nin sağlık durumunun yeniden kötüleştiğini ve hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Gannuşi'nin cezaevinde sıcak stresi nedeniyle baygınlık geçirdiğini aktaran Mezyub, tansiyonunun istikrarsız seyrettiğini, Parkinson hastalığı belirtilerinin sağ eline de yayıldığını, sol bacağında şiddetli ağrı, uyku apnesi ve aşırı yorgunluk yaşadığını ifade etti.

Tunus'ta etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının Gannuşi'nin sağlık sorunlarını ağırlaştırdığını vurgulayan Mezyub, Gannuşi'nin son bir ay içinde 4 kez hastaneye kaldırıldığını ve tedavisinin halen sürdüğünü kaydetti.

Mezyub, Gannuşi'nin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulunarak, tahliyesine kadar uygun sağlık hizmetlerine kesintisiz erişiminin sağlanmasını ve avukatları ile ailesinin kendisini ziyaret etmesine izin verilmesini istedi.

Adalet Bakanlığının hastanede bulunan tutuklulara yönelik avukat ve aile ziyaretlerini yasakladığını da belirten Mezyub, bu uygulamanın tutukluların temel haklarıyla bağdaşmadığını ifade etti.

Gannuşi'nin sağlık durumuna ilişkin son açıklamalar

Gannuşi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarla son günlerde cezaevi koşulları yeniden gündeme geldi.

Cezaevindeki Tunuslu muhalif siyasetçi Ahmed Necib eş-Şabbi'nin kızı Hayfa eş-Şabbi, önceki gün yaptığı açıklamada, Gannuşi'nin avukat görüşü sırasında aşırı sıcak nedeniyle bayıldığını gördüğünü belirtmiş, yaz aylarında cezaevlerindeki yüksek sıcaklık ve yetersiz havalandırmanın özellikle ileri yaştaki tutuklular açısından ciddi risk oluşturduğunu ifade etmişti.

Tunus makamları ise Gannuşi'nin sağlık durumu ve cezaevi koşullarına ilişkin söz konusu açıklamalara dair henüz bir değerlendirmede bulunmadı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sağlık, Güncel, Tunus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gannuşi'nin Sağlık Durumu Kötüleşiyor - Son Dakika

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