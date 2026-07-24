Gannuşi'nin Sağlık Durumu Kötüleşiyor - Son Dakika
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Gannuşi'nin Sağlık Durumu Kötüleşiyor

24.07.2026 11:06
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Nahda Hareketi, Raşid el-Gannuşi'nin cezaevindeki sağlık durumunun kötüleştiğini bildirdi.

Tunus'taki Nahda Hareketi, lideri Raşid el-Gannuşi'nin cezaevindeki sağlık durumunun kötüleştiğine ilişkin savunma heyetinin açıklamalarını büyük endişeyle takip ettiklerini bildirdi.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, savunma heyetinden gelen Nahda Hareketi lideri Gannuşi'nin sağlık durumunda "ciddi ve tehlikeli bir kötüleşme" yaşandığı, aşırı sıcak hava koşulları altında cezaevindeki barınma şartları nedeniyle baygınlık geçirdiği ve ağır bitkinlik yaşadığı yönündeki bilgilerin endişeyle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, Gannuşi'nin avukatları ile aile üyelerinin kendisini ziyaret etmesinin engellenmesinin "temel haklarının ağır ihlali" anlamına geldiği, ilgili makamların Gannuşi'nin güvenliğinden "doğrudan ve tam sorumlu" olduğu ifade edildi.

Yetkililere, Gannuşi'nin maruz kaldığı belirtilen ihlaller hakkında soruşturma açılması, savunma heyeti ile ailesinin ve uzman bir sağlık kurulunun sağlık durumunu yerinde incelemesine izin verilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Gannuşi ile birlikte "tüm siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması" talebi yinelendi.

Gannuşi'nin savunma heyeti, dün yaptığı açıklamada, müvekkilinin sağlık durumunun "tehlikeli şekilde kötüleştiği" yönünde bilgi aldıklarını belirterek, avukatları ve aile bireyleriyle görüştürülmediğini duyurmuştu.

Tunus makamlarından Nahda Hareketi veya savunma heyetinin açıklamalarına ilişkin henüz bir değerlendirme yapılmadı. Ancak Tunus Adalet Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamalarda, ceza infaz kurumlarında insan haklarına saygının güvence altına alınmasına ve uluslararası standartların uygulanmasına önem verildiğini belirtmişti.

Öte yandan avukat Hayfa eş-Şabbi, salı günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski Tunus Meclis Başkanı Gannuşi'nin geçen cuma günü başkent Tunus'un batısındaki Murnakiye Cezaevi'nde aşırı sıcaklar nedeniyle baygınlık geçirdiğini ileri sürmüştü.

Uluslararası Af Örgütü de dün yaptığı açıklamada, Tunus makamlarına özellikle yaşlı, kronik hastalığı bulunan ve engelli mahkumların aşırı sıcaklardan korunmasına yönelik tedbirlerin artırılması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gannuşi'nin Sağlık Durumu Kötüleşiyor - Son Dakika

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