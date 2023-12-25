Gansu\'da depremde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi

JİSHİSHAN, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Jishishan ilçesine bağlı Dahejia köyündeki bir meydanda depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunan insanlar, 25 Aralık 2023. Gansu eyaletinin Jishishan ilçesi, 18 Aralık'ta 6,2 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. (Fotoğraf: Fang Xin/Xinhua)