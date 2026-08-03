Gansu\'da Şiddetli Yağışlar: 2. Seviye Acil Durum

LONGNAN, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çarşamba gününden bu yana şiddetli yağışların etkili olduğu Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Longnan kentinde, sel kontrolü için 2. seviye acil durum müdahalesi devreye sokuldu.

Yetkililer, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla olası risklere yönelik inceleme ve değerlendirmeler yürütürken, hasar gören altyapının onarım çalışmalarını da sürdürüyor.