Gansu'dan Zhejiang'a uzanan 2.370 kilometrelik hatta kablo döşeme işi tamamlandı - Son Dakika
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Gansu'dan Zhejiang'a uzanan 2.370 kilometrelik hatta kablo döşeme işi tamamlandı

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Gansu\'dan Zhejiang\'a uzanan 2.370 kilometrelik hatta kablo döşeme işi tamamlandı
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Çin'in Anhui eyaletinde Yangtze Nehri üzerindeki ±800 kilovoltluk iletim projesinde kablo döşeme çalışmaları pazartesi tamamlandı. Gansu'dan Zhejiang'a uzanan 2.370 kilometrelik hat hizmete girdiğinde Zhejiang'a yılda 36 milyar kilovatsaatten fazla elektrik aktarılacak.

WUHU, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Yangtze Nehri üzerinde bulunan ±800 kilovoltluk ultra yüksek gerilimli doğru akım iletim projesinde kablo döşeme çalışmaları pazartesi günü tamamlandı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinden doğusundaki Zhejiang eyaletine kadar uzanan proje, 2.370 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor.

Proje hizmete girdiğinde Zhejiang eyaletine yılda 36 milyar kilovatsaatten fazla elektrik aktaracak.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiZhejiangEkonomiGüncelGansuAnhuiDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Gansu'dan Zhejiang'a uzanan 2.370 kilometrelik hatta kablo döşeme işi tamamlandı - Son Dakika
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