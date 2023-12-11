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Gansu Eyaleti: Çin Seddi'nin Açık Hava Müzesi - Son Dakika
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Gansu Eyaleti: Çin Seddi'nin Açık Hava Müzesi

Gansu eyaleti, Çin Seddi'nin birçok bölümüne ev sahipliği yapıyor. Eyalette yer alan bölümlerin toplam uzunluğu 3.654 kilometreyi buluyor. Eyaletin güneyinde kıvrılarak ilerleyen antik İpek Yolu'nun hayati bir bölümünü oluşturan Hexi Koridoru ise Çin Seddi'nin Han Hanedanlığı döneminde yapılan 1.400 kilometreden uzun bölümü ile Ming Hanedanlığı döneminde yapılan 1.200 kilometreyi aşan bölümünü barındırıyor. Bu nedenle Gansu eyaleti 'Çin Seddi'nin açık hava müzesi' olarak anılıyor.

Gansu Eyaleti: Çin Seddi\'nin Açık Hava Müzesi
11.12.2023 - 18:21,
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LANZHOU, 11 Aralık (Xinhua) -- Gansu eyaleti, Çin Seddi'nin birçok bölümüne ev sahipliği yapıyor. Eyalette yer alan bölümlerin toplam uzunluğu 3.654 kilometreyi buluyor. Eyaletin güneyinde kıvrılarak ilerleyen antik İpek Yolu'nun hayati bir bölümünü oluşturan Hexi Koridoru ise Çin Seddi'nin Han Hanedanlığı (M.Ö. 202-M.S. 220) döneminde yapılan 1.400 kilometreden uzun bölümü ile Ming Hanedanlığı (1368-1644) döneminde yapılan 1.200 kilometreyi aşan bölümünü barındırıyor. Bu nedenle Gansu eyaleti "Çin Seddi'nin açık hava müzesi" olarak anılıyor.

Kaynak: Xinhua
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