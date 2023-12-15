 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
GAP İdaresi'nde bürokratlar kuşçuluk yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

GAP İdaresi'nde bürokratlar kuşçuluk yapıyor

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nda bürokratların kuşçuluk yaptığını iddia etti. Tanal, kurumda güvercin beslenmesi ve oluşan kuş pisliğinin insan sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

GAP İdaresi\'nde bürokratlar kuşçuluk yapıyor
15.12.2023 - 17:31,
Abone Ol

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Etkisizleştirilen Şanlıurfa'daki GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nda ne oluyor? GAP İdaresi'ndeki bürokratlar, kurum binasında kuşçuluk yapıyor. Kurumda adı sanı bilinen bürokrat, yemekhane terası ve birim balkonunda güvercin besliyor. Taklacı, cins güvercin besliyor. Oluşan kuş pisliği insan sağlığını tehdit ediyor. Kuş pisliğini kurumdaki personele temizletiyorlar" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nda bürokratların 'kuşçuluk' yaptığını öne sürdü. Tanal, X hesabından yaptığı paylaşımda GAP İdaresi'nde beslenen güvercin görüntülerine de yer verdi. Tanal, şunları kaydetti:

"ŞANLIURFA İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GELEN DENETİM EKİBİNİN UYARISINA RAĞMEN BU DURUMA İÇERİDEN GÖZ YUMULUYOR"

"GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 1989 yılında, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamına giren yörelerin süratle kalkındırılması, yatırımların gerçekleştirilmesi için plan, altyapı, ruhsat, konut, sanayi, maden, tarım, enerji, ulaştırma ve diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak, yöre halkının eğitim düzeyini yükseltmek için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak, kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla kuruldu. Fakat GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin, kuruluş amacına uygun şekilde çalıştırılmadığını görüyoruz. Yani adı var, kendisi yok.

Zaten AK Parti iktidarı, GAP projesine önem vermediği için GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nı göstermelik bir kurum konumuna getirdi. Peki etkisizleştirilen Şanlıurfa'daki GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nda ne oluyor? GAP İdaresi'ndeki bürokratlar, kurum binasında kuşçuluk yapıyor. Yanlış duymadınız. Kurumda adı sanı bilinen bürokrat, yemekhane terası ve birim balkonunda güvercin besliyor. Taklacı, cins güvercin besliyor. Oluşan kuş pisliği insan sağlığını tehdit ediyor. Şanlıurfa İl Tarım Müdürlüğü'nden gelen denetim ekibinin uyarısına rağmen bu duruma içeriden göz yumuluyor. Kuş pisliğini kurumdaki personele temizletiyorlar. Yine güvercinlerin yem ve su işini de personele yaptırıyorlar. Bu durumu, GAP üzerine konuşma yaparken Meclis kürsüsünde de dile getirdim. Soru şu: Bu taklacı güvercinlerin ticareti yapılıyor mu?"

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAP İdaresi'nde bürokratlar kuşçuluk yapıyor - Son Dakika


17:16
Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin? Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:16
Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15
Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor
16:06
Yavru Aslan Öldü Yavru Aslan Öldü
15:49
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46
Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı
15:12
Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti

Son Dakika
17:16 "Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?" sorusuna Sergen Yalçın'dan net yanıt
16:16 Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15 Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor
16:06 Yavru Aslan Öldü
15:53 Köpek saldırısında ağır yaralanan, acılı babasının bile umudunu yitirdiği Tunahan'dan haber var
15:49 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46 Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35 Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı
15:12 Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
15:00 Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 17:32:32. #1.12#
SON DAKİKA: GAP İdaresi'nde bürokratlar kuşçuluk yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement