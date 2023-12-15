GAP İdaresi\'nde bürokratlar kuşçuluk yapıyor

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Etkisizleştirilen Şanlıurfa'daki GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nda ne oluyor? GAP İdaresi'ndeki bürokratlar, kurum binasında kuşçuluk yapıyor. Kurumda adı sanı bilinen bürokrat, yemekhane terası ve birim balkonunda güvercin besliyor. Taklacı, cins güvercin besliyor. Oluşan kuş pisliği insan sağlığını tehdit ediyor. Kuş pisliğini kurumdaki personele temizletiyorlar" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nda bürokratların 'kuşçuluk' yaptığını öne sürdü. Tanal, X hesabından yaptığı paylaşımda GAP İdaresi'nde beslenen güvercin görüntülerine de yer verdi. Tanal, şunları kaydetti:

"ŞANLIURFA İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GELEN DENETİM EKİBİNİN UYARISINA RAĞMEN BU DURUMA İÇERİDEN GÖZ YUMULUYOR"

"GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 1989 yılında, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamına giren yörelerin süratle kalkındırılması, yatırımların gerçekleştirilmesi için plan, altyapı, ruhsat, konut, sanayi, maden, tarım, enerji, ulaştırma ve diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak, yöre halkının eğitim düzeyini yükseltmek için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak, kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla kuruldu. Fakat GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin, kuruluş amacına uygun şekilde çalıştırılmadığını görüyoruz. Yani adı var, kendisi yok.

Zaten AK Parti iktidarı, GAP projesine önem vermediği için GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nı göstermelik bir kurum konumuna getirdi. Peki etkisizleştirilen Şanlıurfa'daki GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nda ne oluyor? GAP İdaresi'ndeki bürokratlar, kurum binasında kuşçuluk yapıyor. Yanlış duymadınız. Kurumda adı sanı bilinen bürokrat, yemekhane terası ve birim balkonunda güvercin besliyor. Taklacı, cins güvercin besliyor. Oluşan kuş pisliği insan sağlığını tehdit ediyor. Şanlıurfa İl Tarım Müdürlüğü'nden gelen denetim ekibinin uyarısına rağmen bu duruma içeriden göz yumuluyor. Kuş pisliğini kurumdaki personele temizletiyorlar. Yine güvercinlerin yem ve su işini de personele yaptırıyorlar. Bu durumu, GAP üzerine konuşma yaparken Meclis kürsüsünde de dile getirdim. Soru şu: Bu taklacı güvercinlerin ticareti yapılıyor mu?"