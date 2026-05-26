Garden Grove'da Patlama Riski Ortadan Kaldırıldı
26.05.2026 10:53
Güney Kaliforniya'daki havacılık tesisinde patlama riski sona erdi, tahliye emirleri devam ediyor.

LOS ANGELES, 26 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Güney Kaliforniya bölgesindeki Garden Grove kentinde bulunan bir havacılık üretim tesisinde, zehirli kimyasal içeren bir tanktaki basınç birikimine bağlı patlama riski ortadan kalktı.

Orange County İtfaiye Kurumu Geçici Şefi TJ McGovern pazartesi günü yaptığı açıklamada, bölgede perşembe gününden bu yana acil müdahale operasyonu yürütüldüğünü ve genleşen buhardan kaynaklı patlama riskinin ortadan kalktığını söyledi.

Yetkililer, gece saatlerinde tankta meydana gelen bir çatlağın biriken basıncı tahliye ettiğini belirterek, bu durumun kriz açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Acil durum nedeniyle Güney Kaliforniya'nın altı kentinde yaklaşık 50.000 kişiye yönelik tahliye emirleri ise geçerliliğini koruyor.

Kaynak: Xinhua

Kaliforniya, Acil Durum, Havacılık, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

