Gargaş'tan Körfez Ülkelerine Dikkat Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gargaş'tan Körfez Ülkelerine Dikkat Çağrısı

17.06.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gargaş, Körfez ülkelerine saldırgan politikalara son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, bölgenin geleceğine yönelik yeni ve ciddi bir yaklaşımın Körfez ülkelerine karşı saldırganlığın reddedilmesiyle başlaması gerektiğini belirtti.

Gargaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan ABD ile İran arasında varılan mutabakatla ilgili paylaşım yapan eski Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa'ya yanıt verdi.

ABD-İran mutabakatının, Filistin meselesini ele alacak diğer önemli mutabakatlara zemin oluşturması için desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Musa, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgede değişimin başladığına ve yakın gelecekte diğer karmaşık sorunların da ele alınacağına inanıyorum. Filistin meselesinin çözümü, normalleşme adımlarında değil Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının hayata geçirilmesinde ve İsrail'in uluslararası hukuk ile ilgili BM kararları temelinde tanınmasında yatmaktadır."

BAE Devlet Başkanı Danışmanı Gargaş da Musa'ya saygı duymakla birlikte yeni bölgesel düzenlemeler hakkındaki tartışmalarda temel bir gerçeğin göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Gargaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İran, sadece İsrail veya ABD'yle çatışmakla kalmadı. İran, BAE ve Körfez'deki diğer Arap ülkelerine de doğrudan saldırılar düzenledi.

Bölgenin geleceğine yönelik yapıcı bir yaklaşımın temelinde, egemenliğe saygı ve Körfez'deki Arap ülkelerine karşı saldırgan politikaların reddedilmesi yer almalıdır. Bu görmezden gelinmemelidir."

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakatın sonuçlandığı ve resmi imzaların 19 Haziran'da İsviçre'de iki ülkenin müzakere heyetleri başkanlarının katılımıyla atılacağı belirtilmişti.

İran ve ABD yönetimleri tarafından henüz yayımlanmayan ancak İran ve uluslararası basında yer alan haberlere göre, mutabakat Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Taraflar, mutabakat zaptının 19 Haziran'da imzalanmasının ardından nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda müzakere sürecine başlayacak.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Körfez, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gargaş'tan Körfez Ülkelerine Dikkat Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Polonya’da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti Polonya'da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti
Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde
Sakarya’da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı Sakarya'da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Nevşehir’de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü Nevşehir'de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü
Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi

17:14
Galatasaray’a Can Uzun transferinde dev rakip
Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip
16:49
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP’den istifa etti
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti
16:39
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
16:35
Türkan Şoray, ’Panter Emel’’in cenazesinde kahroldu
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu
16:23
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz
16:14
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 17:30:46. #.0.5#
SON DAKİKA: Gargaş'tan Körfez Ülkelerine Dikkat Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.