Garsonun Heimlich manevrasıyla çocuk boğazından yiyeceği çıkartıldı

KARABÜK'te bir restoranda annesi ile birlikte yemek yerken boğazına yiyecek takılan çocuk, garson Ferdi Kanış (40) tarafından yapılan Heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Bayır Mahalle Fevzi Fırat Caddesinde bulunan restoranda meydana geldi. Annesi ile birlikte restorana yemek yemeye gelen ve ismi öğrenilemeyen çocuğun boğazına yiyecek kaçtı. Bir anda nefesi kesilen çocuğun yardımına restoran çalışanları koştu. Restoranda garson olarak görev yapan Ferdi Kanış, Heimlich manevrası yaparak çocuğun boğazına kaçan yiyeceğin çıkmasını ve tekrar nefes almasını sağladı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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