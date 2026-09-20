Gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da 14 saldırıda yaklaşık 300 koyun çalıp su hattı kesti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da 4 kentte 14 saldırı düzenledi, saldırılarda Filistinlilere ait 300 koyunu çaldı ve bir su hattını kesti.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direnişi Komisyonunun yaptığı açıklamaya göre, saldırılar Nablus, "Ramallah ve El-Bire", El Halil ve Beytüllahim vilayetlerinde gerçekleşti.

Komisyon, saldırıların "Ramallah ve El-Bire" kentinde 6, El Halil'de 3, Nablus'ta 3 ve Beytüllahim'de 2 olmak üzere dağıldığını belirtti.

Ramallah ve El Bire kentindeki saldırıların, El-Muğayyir köyünde Filistinlilerin evlerine ateş açılmasını, vatandaşlara biber gazıyla saldırılmasını ve bir ambulansın zarar görmesini kapsadığı aktarıldı.

İsrailliler, bir Filistinliye saldırdı ve zeytinlerini çaldı. Saldırgan İsrailliler, Deyr Dibvan'daki El-Hayyan bölgesinde Filistinlilere ait yaklaşık 300 koyunu da çaldı.

El Halil kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Badiye bölgesinde bulunan Ed-Dakika köyüne su sağlayan ana su hattını kestiği, bunun yaklaşık 700 kişinin susuz kalmasına yol açtığı ve ayrıca bir tarım amaçlı kullanılan bir yapıyı ateşe verdiği aktarıldı.

Komisyonun açıklamasına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'deki Hallet el-Hıms bölgesinde Filistinli Fazıl el-Haddar'ın ailesine de saldırdı ve aileyi, yıkılan evlerinin enkazı üzerine kurdukları çadırı başka bir yere taşımaya zorladı.

Nablus kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Lübnan eş-Şarkıyye beldesinde Filistinlilerin evleri arasında dolaştığı ve En-Nakura köyündeki arazilerden tarım aletleri çaldığı belirtildi.

Beytüllahim'de ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Zatara köyündeki koyun çobanlarını takip ettiğini, hayvanlarını Filistinlilere ait arazilere saldığını ve Vadi Ebu Necim bölgesinde Filistinlilerin evlerinin yakınında toplandığını bildirdi.

Komisyon, söz konusu saldırıların "Filistinlilerin güvenliğini, mülklerini, su kaynaklarını ve geçim kaynaklarını hedef alan işgal araçlarının birbirini tamamlayan bir bütünü çerçevesinde" gerçekleştiğini belirtti.

Bu saldırıların özünde Filistinlilerin varlığını daraltmayı ve onları topraklarını terk etmeye zorlamayı amaçladığı ifade eden açıklamada, "Bu saldırılar, faillerine toprak üzerinde hak kazandırmayacak ve Filistinliyi topraklarından koparmayı başaramayacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma "kınamadan etkin koruma ve hesap verebilirlik sağlamaya geçmesi" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı soykırım savaşından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında büyük artış yaşanıyor.