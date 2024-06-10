GASKİ'den Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde su kesintisi duyurusu - Son Dakika
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GASKİ'den Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde su kesintisi duyurusu

GASKİ\'den Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde su kesintisi duyurusu

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerindeki 36 mahallede planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu.

10.06.2024 13:12
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Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerindeki 36 mahallede planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu.

GASKİ'den yapılan açıklamada, 11 Haziran Salı günü 09.00 ile 21.00 saatleri arasında bazı mahallelerde kesinti uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada kesintinin yapılacağı mahalleler şu şekilde paylaşıldı:

"Şahinbey ilçesinde 75. Yıl, Cumhuriyet, Çağdaş, Geylani, Güneş, İstiklal, Kurbanbaba, Mimarsinan, Turan Emeksiz, Ulaş, Yeşilevler ve Yukarıbayır Mahalleleri, Şehitkamil ilçesinde ise 5.Zırhlı Tugay, Alpaslan, Atatürk, Batıkent, Belkız, Beykent, Bölge Trafik, Burak, Büyükpınar, Erikçe Mesire Alanı, GATEM, Gazikent, Güvenevler, İbrahimli 2, Karacaahmet, Merveşehir, Sanayi, Sancaktepe, Selahattin Eyyübi, Seyrantepe, Şehirgösteren, Şirinevler, Umut ve Yeni Cezaevi."

Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

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