Gasp Girişiminden 7 Yıl Hapis Cezası

04.03.2026 10:29
Adana'da akaryakıt istasyonunda gasp girişimi yapan 2 sanık 7 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki akaryakıt istasyonunda gasp girişiminde bulundukları iddia edilen tutuklu 2 sanık, "nitelikli yağma" suçundan 7 yıl 2 ay 20'şer gün hapse çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar M.M. ve E.K. ile müşteki M.B. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında 16 Kasım 2025'te kar maskesi takan M.M. ve E.K'nin gece saatlerinde Mıdık Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gittiklerini ve burada istasyon sahibi F.Ş. ve çalışanı M.B'yi tabancayla tehdit edip kasadaki parayı istediğini belirtti.

M.M'nin ayrıca kasayı açmaya çalıştıkları sırada kendilerine engel olmaya çalışan M.B'nin kafasına tabancanın kabzasıyla vurduğunu ve sonrasında otomobille olay yerinden kaçtıklarını anlatan savcı, M.M. ve E.K'nin "birden fazla kişiyle kendisini tanınmayacak hale koyarak silahla yağma" suçundan 10'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Beyanı alınan müşteki M.B, istasyonun market kısmında çalıştığını belirterek, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Savunması alınan sanıklar, gasp girişiminde bulunmadıklarını ve suçlamaları kabul etmediklerini öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "birden fazla kişiyle kendisini tanınmayacak hale koyarak silahla yağma" suçundan 7 yıl 2 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

