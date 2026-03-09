Gassan'ın Yıkılan Dünyası - Son Dakika
Gassan'ın Yıkılan Dünyası

09.03.2026 14:10
Ramazan'ı ailesiz geçiren Gassan, enkaz arasında kaybettiği annesi ve kardeşlerini özlüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da yaşayan 12 yaşındaki Filistinli çocuk Gassan Ebu Nasr, ramazan ayını İsrail saldırılarında annesini ve beş kardeşini kaybettiği evlerinin enkazında geçiriyor.

Çocuğun bazen tek başına oturduğu ve üzerinde oynadığı enkaz, savaşın bıraktığı yıkımı ve trajediyi gözler önüne seriyor.

Ebu Nasr'ın evi, 2024 yılının Ekim ayında İsrail'in düzenlediği hava saldırısında yıkıldı. Saldırıda çoğu kişi hayatını kaybetmiş, Gassan ve babası ile sınırlı sayıda kişi enkazdan yaralı olarak kurtulabilmişti.

Çok katlı binanın enkazını halen yerinden edilmiş onlarca Filistinli sığınak olarak kullanmaya devam ediyor.

Enkazın taşları arasında anılar

Yüzünde savaşın ve kayıpların izleri okunan Gassan, enkazın taşları üzerinde otururken, evin eskiden her köşesinde yaşananları şöyle anlatıyor:

"Şurası benim odam ve kardeşlerimle oynadığımız yerdi. Burası ise annemin iftara kadar uzun saatler geçirdiği mutfaktı. Her gün onları hatırlıyorum. Ramazan benim için eskiden neşeyle doluydu, şimdi büyük bir boşluk hissediyorum. Annem ve kardeşlerim olmadan hayatın hiçbir anlamı yok."

Evlerin enkazında otururken, cep telefonundaki fotoğraf albümünden anne ve kardeşlerinin hatıralarına bakan Gassan, "Bu Dıya, şu Arkan… Hepsi gitti ve bizi burada bıraktılar." dedi.

Enkazdan çıkarılma korkusu

Gassan, evin yıkıldığı anı ve enkazdan çıkarılmaları sırasında yaşadıkları korkuyu hala dün gibi hatırladığını belirterek şunları söyledi:

"Ev üstümüze yıkıldığında nefes alamıyorduk. Sadece babam, ben ve birkaç kişi yaralı olarak çıkabildik. Diğerleri hala enkazın altında. Sivil savunma ekipleri sınırlı imkanlar nedeniyle çoğunu çıkaramadı."

Her çocuk gibi hayalleri olduğunu, büyüyüp diğerleri gibi normal bir hayat sürmeyi istediğini, ancak savaşın hayatını tamamen değiştirdiğini anlatan Gassan, annesi ve kardeşlerinin artık yanında olmadığını ve hayatının çok farklı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Boş sandalyeler ve iftar

Gassan, ramazan akşamı iftar için amcasının evine gittiğinde masada her zaman boş kalacak sandalyelerin olduğunu, annesi ve kardeşlerinin yerinin hiçbir zaman dolmayacağını ifade etti.

Amcasının eşinin onu teselli etmeye çalıştığını ve sevdiği yemekleri hazırladığını belirten Gassan, masaya oturduğunda her lokmada annesi ve kardeşlerini hatırladığı söyleyerek, "En çok annemi ve kardeşlerimi özlüyorum. Her gün onları hatırlıyorum ve hiç aklımdan çıkmıyorlar." dedi.

Aile ve hayaller

Amca Muhammed Ebu Nasr da yeğeninin yanında olabilmek için elinden geleni yaptıklarını kaydederek şunları aktardı:

"Gassan'ı kendi çocuklarımızdan biri gibi görüyor ve ona destek olmaya çalışıyoruz. Bizim çocuklarımız onunla beraber ders çalışıyor ve oynuyorlar."

Tüm acılara rağmen Gassan'ın hala annesi ve kardeşlerinin döneceğine dair küçük de olsa bir umut taşıdığını belirten amca Ebu Nasr, "Benim şahsen tek dileğim güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamak ve Gazze'deki tüm çocukların korku ve savaş olmadan büyüyebilmesi" dedi.

Abluka ve yıkımın gölgesinde yaşam

Gazze'de yaklaşık 2,4 milyonluk nüfusun büyük bölümü yerinden edilmiş durumda.

İsrail saldırıları sonucu konutların, okulların ve altyapının büyük kısmı tahrip edilirken elektrik şebekesi çöktü, su hatları zarar gördü, sağlık ve eğitim tesisleri ise kullanılamaz halde.

İsrail'in yıllardır sürdürdüğü abluka, savaş ve bombardımanlarla daha da ağırlaştı. Yakıt, gıda ve temel insani yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar, sivillerin yaşam mücadelesini her geçen gün daha da zorlaştırdı.

Hasarlı okullar, çadır alanları ve geçici barınma merkezleri, Gazze'de yüz binlerce kişi için artık tek sığınak.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

