Gastro Edirne 2026 için Gastronomi Toplantısı

Edirne'de 18-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Gastro Edirne 2026 kapsamında "Şefler ve Gastronomi Çalışma Toplantısı" gerçekleştirildi.

Edirne Valiliği himayelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Devecihan'da düzenlenen toplantıda gastronomi sektörünün temsilcileri bir araya geldi.

Toplantıya, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne Peynirini Koruma ve Tanıtma Derneği Başkanı H. Sezai Irmak'ın yanı sıra peynir üreticileri, şefler, restoran ve otel temsilcileri katıldı.

Festivalin bu yılki ana temalarından biri olan Edirne beyaz peyniri başta olmak üzere kentin coğrafi işaretli ürünleri ve gastronomi değerlerinin daha etkin tanıtılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca Edirne beyaz peynirinin bilinirliğinin artırılması, üreticilerin daha geniş kitlelere ulaşması ve kentin gastronomi mirasının tanıtılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.