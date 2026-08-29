Gastro Fest Fırtına Saldırısına Uğradı - Son Dakika
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Gastro Fest Fırtına Saldırısına Uğradı

Gastro Fest Fırtına Saldırısına Uğradı
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Hatay'da düzenlenen Gastro Fest, şiddetli fırtına nedeniyle zarar gördü, ürünler kullanılamaz hale geldi.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gastro Fest'in alanı, gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle zarar gördü. Çok sayıda çadırın uçtuğu, stantların ve teknik ekipmanların hasar gördüğü alanda, esnafın ürünlerinin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Arsuz ilçesindeki Gözcüler Mahallesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve iki gün sürmesi planlanan Gastro Fest'in yapıldığı alanda gece saatlerinde fırtına ve sağanak etkili oldu. Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle etkinlik alanındaki çok sayıda çadır uçarken, bazı stantlar ile ekipmanlar da zarar gördü. Etkinlik alanında kullanılan jeneratör de fırtına sırasında arızalanarak patladı. Festival alanında esnaf tarafından kurulan stantlardaki ürünlerin de kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gastro Fest Fırtına Saldırısına Uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gastro Fest Fırtına Saldırısına Uğradı - Son Dakika
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