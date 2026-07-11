Gastronomi Festivali Kars'ta Başladı - Son Dakika
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Gastronomi Festivali Kars'ta Başladı

11.07.2026 14:26
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Uluslararası Gastronomi Film Festivali, dördüncü durağında Kars'ta tarihi kültür evinin açılışını yaptı.

Uluslararası Gastronomi Film Festivali (UGFF), Urla, Londra ve Çeşme'nin ardından dördüncü durağı Kars'ta devam ediyor.

Boğatepe köyünde düzenlenen etkinlik, aslına uygun olarak restore edilen eski köy okulu Zavot Köy Öğretmeni Kültür ve Sanat Evi'nin (Zavot KÖK) açılışının yapılmasıyla başladı.

Cumhuriyet'in "her köye bir okul" politikası ile Köy Enstitüleri ruhunu yansıtan, geçmişte iki sınıf, bir öğretmen lojmanı ve bir idari ofisten oluşan bina, Koçulu Peynircilik sponsorluğu, gönüllülerin çalışmaları ve köy halkının desteğiyle aslına uygun olarak restore edilerek topluma yeniden kazandırıldı.

Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, yaptığı konuşmada, tarihi binanın ayağa kaldırılma sürecinin ve taşıdığı sembolik değerin önemli olduğunu söyledi.

Koçulu, binanın ilim irfan yuvası olduğunu, son dönemde metruk bir bina haline geldiğini ve köylülerin desteğiyle topluma kazandırdıklarını ifade ederek, "2021 yılında ilk kazmayı vurduk, 5 yılda burayı yaptık. Burası üretim ve eğitimin nasıl bir gelişmeye nasıl bir kalkınmaya dönüştüğünün simgesi. Bu okulda 118 öğretmen, 10'un üzerinde bilim insanı, doktorlar, hakimler topluma kazandırıldı." dedi.

Festivale katılan yerli ve yabancı konuklar ile sanatçılar, Kafkas Halk Oyunları gösterisinin ardından yeni açılan sanat evini gezdi.

Uluslararası Gastronomi Film Festivali, köydeki müzede belgesel gösterimi ve söyleşilerle devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gastronomi Festivali Kars'ta Başladı - Son Dakika

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