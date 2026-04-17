Manavgat Belediyesi Huzurevi Sakinleri, Üniversite Öğrencileri ile Buluştu

(ANTALYA)- Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, "Sağlıklı Beslenip Sağlıklı Yaş Alıyoruz" projesi kapsamında Manavgat Belediyesi Huzurevi sakinleri ile bir araya geldi.

Manavgat Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda destek verdiği etkinlikte, öğrenciler huzurevi sakinlerine sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi hakkında bilgiler verdi. Manavgat Belediyesi Huzurevi'nde gerçekleştirilen programda öğrenciler tarafından hazırlanan ikramlar, huzurevi sakinleri ile paylaşıldı. Program kapsamında yapılan sohbetlerde, doğru beslenme alışkanlıklarının yaşam kalitesine etkisi ele alındı. Ayrıca huzurevi sakinleri deneyimlerini öğrenciler ile paylaştı. Huzurevi sakinleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek öğrencilere teşekkür etti.