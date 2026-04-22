Gastronomi ve Turizm Etkinliği Kars'ta Yapıldı

22.04.2026 14:38
Kafkas Üniversitesi, Turizm Haftası kapsamında Kars'ın gastronomi potansiyelini ele aldı.

Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Turizm Fakültesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde, Turizm Haftası kapsamında " Gastronomi, Turizm ve Kalkınma Sohbetleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Kafkas Üniversitesi kampüsünde düzenlenen etkinlikte, gastronomi, turizm ve kalkınma arasındaki çok yönlü ilişki akademik ve sektörel bir bakış açısıyla değerlendirildi.

Etkinlikte Kars'ın sahip olduğu gastronomik mirasın bölgesel tanıtım, destinasyon markalaşması ve sürdürülebilir kalkınma süreçlerine sunduğu katkılar kapsamlı biçimde ele alındı.

Şef Emrah Fandaklı tarafından Kars'ın yöresel lezzetleri yenilikçi sunumlarla uygulamalı olarak anlatıldıktan sonra, moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Seda Oyan'ın yürüttüğü, TKDK Kars İl Koordinatörü Meryem Yıldırım, SERKA Koordinatörü Sevgi Gündüz, Sarıkamış Turizm fakültesi Öğretim görevlisi Sinem Göksal ve Asuman Esmeray'ın konuşmacı olarak yer aldığı panel gerçekleştirildi.

Yapılan sunumlarda, yerel ürünlerin turizm değerine dönüştürülmesi, bölgesel kalkınmada kurumlar arası işbirliğinin önemi, gastronominin destinasyon kimliği oluşturmaktaki işlevi ve Kars'ın sahip olduğu kültürel birikimin turizm perspektifi değerlendirildi.

Etkinliğin uygulama bölümünde Şef Emrah Fandaklı, Kars yöresine ait kaz eti, Kars gravyeri ve Kars balı kullanarak hazırladığı tabaklarla bir sunum yaptı.

Sarıkamış Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Karabayır, Turizm Haftası kapsamında çok önemli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karabayır, düzenlenen panel ve yapılan sunumlarda Kars'ın ne kadar zengin potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Yerel gastronomik unsurların çağdaş yorumlarla ele alınmasının bölgenin gastronomi turizmi potansiyeline sağlayabileceği katkıyı somut biçimde ortaya koymuştur. Akademi, kamu ve sektör temsilcilerini aynı platformda buluşturan bu etkinlik, Kars'ın gastronomik zenginliğinin görünür kılınmasına, turizm odaklı tanıtım çalışmalarının güçlendirilmesine ve bölgesel kalkınma ekseninde eriştirilebilecek yeni iş birliklerine zemin hazırlanmasına önemli katkı sunmuştur." dedi.

Etkinliğe, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüsnü Kapu, akademisyenler, kurum ve STK temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

