Gauteng'te Banka Hesabı Açtırmak İsteyen Kişi Peçeli Baykuşunu Teminat Gösterdi - Son Dakika
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Gauteng'te Banka Hesabı Açtırmak İsteyen Kişi Peçeli Baykuşunu Teminat Gösterdi

Gauteng\'te Banka Hesabı Açtırmak İsteyen Kişi Peçeli Baykuşunu Teminat Gösterdi

Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinde bir kişi, banka hesabı açtırmak için sahibi olduğu peçeli baykuşu teminat olarak gösterdi. Banka çalışanları, yasal ödeme araçlarını kabul edebileceklerini söyleyerek müşterinin talebini geri çevirdi. Baykuş, Banka yetkilileri tarafından Baykuş Kurtarma Merkezi'ne teslim edildi.

30.04.2024 15:10
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Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinde banka hesabı açtırmak isteyen bir kişi, sahibi olduğu peçeli baykuşu teminat göstermek istedi.

Times Live sitesinin haberine göre, Gauteng eyaletinin Westonaria ilçesindeki banka şubesinde hesap açtırmak isteyen kişinin talebi, çalışanları şaşkınlığa uğrattı.

Banka hesabı açtırmak isteyen ismi açıklanmayan müşteri, hesap açılışı için para yerine peçeli baykuşunu vermeye çalıştı.

Söz konusu talep karşısında şaşıran banka çalışanları, sadece yasal ödeme araçlarını kabul edebileceklerini söyleyerek müşterinin isteğini geri çevirdi.

Banka yetkilileri, bu gelişmenin ardından ulaştıkları Baykuş Kurtarma Merkezinin, peçeli baykuşu sahibinin elinden aldığını aktardı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gauteng'te Banka Hesabı Açtırmak İsteyen Kişi Peçeli Baykuşunu Teminat Gösterdi - Son Dakika
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