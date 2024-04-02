Beşiktaş\'taki yangınla ilgili 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Açıklamasında, çıkan yangına ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, "Yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kaydetti.

Tunç, olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili iş yeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.