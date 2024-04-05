Gayrettepe'deki yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Gayrettepe'deki yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı

İstanbul, Gayrettepe'de bulunan bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı. Şüphelilerin yangın söndürme sisteminin çalışmaması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması gibi kusurları olduğu belirtildi.

05.04.2024 17:31
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GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul, Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın -1 ve -2. katlarında bulunan gece kulübünün tadilatı sırasında çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütüğü soruşturma kapsamında şüpheliler sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 2 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 9 şüpheli ise "Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma" suçundan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Söz konusu işyerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgelerin toplanmakta olduğu, ilgili kamu görevlileri hakkında ise soruşturma işlemleri yapılacağı belirtildi.

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ ÇALIŞMIYORMUŞ

Sevk yazısında Dursun Ç. ve Sibel Ç.'nin yüzde 50 hisseli gece kulubunda bulunan asansörlü ve hidrolik destekli sahneyi kuran şirketin sahipleri olduğu ve söz konusu şirkette çalışan 3 kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla birden fazla kişinin ölümüne neden oldukları belirtildi. Ön bilirkişi raporuna göre de kusurlu olduklarının tespit edildiği aktarıldı. Kamera görüntülerinden yanıcı malzemelerin işyerinde depo edildiği, açık kaynak yapıldığı ve kaynak çapaklarının etrafa sıçradığı, gerekli çıkış kapılarının kapalı olduğu ve yangın sönderme sisteminin çalışmadığı ayrıca yangın söndürme tüplerinin de bir kısmının çalışmadığının tespit edildiği belirtildi.

Buna göre şüphelilerin üzerlerine atılı suçta kusurlarının bulunması olayda 29 kişinin hayatını kaybetmesi bu durumun toplumda infial yaratması ve şüphelilerin serbest kaldığı takdirde telafisi zor zararların meydana gelebileceği, delillerin henüz tamamen toplanmamış olması nedeniyle 9 şüphelinin tutuklanmaları talep edildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 9 şüpheliden 8'i hakkında "Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma" suçundan tutuklama kararı verilirken 1'i hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: ANKA

Gayrettepe, İstanbul, İstanbul, Soruşturma, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gayrettepe'deki yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

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