Gayrimenkul Satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi Zorunlu Hale Geliyor
Gayrimenkul Satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi Zorunlu Hale Geliyor

10.04.2026 09:31
Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul satışlarında dolandırıcılık ve sahteciliği önlemek için güvenli ödeme sistemini uygulamaya koyuyor. Yeni düzenleme ile alıcı ve satıcı arasındaki ödeme, tapu devri tamamlanana kadar güvenli bir hesaba yatırılacak. Uygulamanın 1 Temmuz 2026'da devreye girmesi planlanıyor.

Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul satışlarında alıcı ve satıcıların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik risklerini azaltmak, kayıt dışılığı önlemek ve para transferini güvenli hale getirmek amacıyla, ikinci el araç satışlarında uygulanan güvenli ödeme sistemini taşınmaz satışlarında da zorunlu kılacak. İlk etapta 1 Mayıs tarihi açıklanan düzenlemenin, teknik altyapı çalışmaları nedeniyle 1 Temmuz 2026'da devreye girmesi planlanıyor, bakanlığa süreyi 3 aya kadar uzatma yetkisi verilmesi öngörülüyor. Mevzuat çalışmalarında son aşamaya gelindiği belirtilirken, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile teknik altyapı çalışmalarına başlandı.

Yeni sistemde, alıcı ve satıcı satış bedelinde anlaşacak, işlem güvenli ödeme sistemi üzerinden başlatılacak. Alıcı, satış bedelini satıcının hesabına değil, sistemin güvenli hesabına yatıracak ve bu para tapu devri gerçekleşene kadar kilitli kalacak. Tapu devri tamamlandığında para satıcıya aktarılacak, devir gerçekleşmezse alıcıya iade edilecek. Sistem kullanıldığında cüzi bir hizmet bedeli ödenecek, ücret devreye girdiği tarihte belli olacak. Halihazırda Taputakas gibi benzer uygulamalar bulunsa da bunlar zorunlu olmadığı için talep görmüyor.

İstanbul Ticaret Odası yetkilileri, sistemin dolandırıcılık risklerini ortadan kaldıracağını vurgularken, vatandaşların yüksek tapu harcı ve değer artış kazancı vergisi nedeniyle gerçek değeri düşük gösterebileceği endişesini dile getirdi. Bu nedenle, bir defaya mahsus muafiyet, değer artışında vergi alınmaması ve tapu harcının makul seviyeye çekilmesi önerildi. Ayrıca, küresel ekonomik dalgalanmalara karşı yenilenebilir enerji ve yapısal reformlarla mücadele edilmesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Gayrimenkul Satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi Zorunlu Hale Geliyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Gayrimenkul Satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi Zorunlu Hale Geliyor - Son Dakika
