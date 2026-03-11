Gaz Sızıntısı Bebek Canını Aldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde piknik tüpünden sızan gazdan etkilenen bebek, hayatını kaybetti.
Diliskelesi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 704 Sokak'taki 3 katlı binanın 2. katında oturan 3 kişilik ailenin mutfakta kullandığı piknik tüpünden gaz sızdı.
Tüpten sızan gazdan 1 yaşındaki Salih B'nin etkilendiğini fark eden anne Hazal B, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bebeğin cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
