Gaza'da Okula Saldırı: 6 Yaşındaki Hanin Ailesini Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaza'da Okula Saldırı: 6 Yaşındaki Hanin Ailesini Kaybetti

27.05.2025 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in hava saldırısında 31 kişi hayatını kaybetti, 6 yaşındaki Hanin ağır yaralandı.

Gazzeli 6 yaşındaki kız çocuğu Hanin el-Vadiye, İsrail ordusunun, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okuluna düzenlediği hava saldırısında ailesini kaybetti ve bedeninde ağır yanıklar oluştu.

Vadiye ailesinin "güvenli" diye sığındığı okul mezarları oldu. 18'i çocuk 6'sı kadın, 31 kişinin öldüğü saldırıda aileden sadece Hanin kurtulabildi.

Hanin sağ kurtulmuş olsa da yüzü, kolları ve bacaklarında ikinci ve üçüncü dereceden derin yanıklar oluştu ve gözleri şişerek tamamen kapandı.

Yanmış ve aşırı şişmiş yüzüyle hastane döşeğinde tedavi olan Hanin'in, olayı anlatmaya çalıştığı videolar sosyal medyada yer aldı.

Binada yangın çıktığını aktaran Hanin, "Ateş çok büyüktü. Bir battaniyeye sarılmıştım. Çünkü yakınımda ateş vardı. Battaniyenin altından çıktım ve annem ile babamı aramaya başladım ama bulamadım. Sonra annemin sesini duydum ama nerede olduğunu bilmiyordum. Anne anne diye bağırarak dışarı koştum." diyerek yaşadığı dehşet dolu anları ürkek bir şekilde nefes alıp vererek anlattı.

Yapayalnız ve yaralı

Hanin, hem fiziksel yaralarının hem de yapayalnız kalmış olmanın ağırlığıyla baş başa kaldı.

Hanin'in amcası, aynı zamanda doktor olan Ahmed el-Vadiye ise saldırısı sonrası yetim ve öksüz kalan ve ağır yaralanan yeğenine sahip çıktı.

Sosyal medyada dolaşan videolarda amca Ahmed, Hanin'in ailesinin İsrail'in tahliye tehditleriyle Şucaiyye Mahallesi'nden Fehmi el-Cercavi Okuluna sığındığınıa, ancak Gazze'de okullar ve hastaneler dahil, güvenli hiçbir yer olmadığına ve tüm uluslararası hukukun ayaklar altına alındığına işaret etti.

Amca Ahmed, Hanin'in, anne-baba ve kız kardeşi ile dayılarını kaybettiğini, ailesinin alevler içinde kalışını gördüğünü paylaştı.

İsrail'in, uluslararası hukuk korumasındaki alanlara saldırıları

İsrail ordusu, Gazze'de savaş hukukunu ihlal eden saldırılarla sivillerin sığındığı alanları doğrudan hedef almayı sürdürüyor. Fehmi el-Cercavi Okulu da daha önce birçok kez bombardımanlardan kaçarak kurtulan ailelerin sözde güvenli noktalarından biriydi.

Uluslararası hukuka göre korunması gereken okullar, hastaneler, sığınma merkezleri ve yerleşim yerleri defalarca hedef alındı.

İsrail ordusunun, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okuluna düzenlediği hava saldırısına ilişkin görüntülerde, okul çevresinde yanan çadırlar, hayatını kaybeden ya da yaralanan çok sayıda çocuk ve alevlerden kaçmaya çalışan siviller yer almıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaza'da Okula Saldırı: 6 Yaşındaki Hanin Ailesini Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duyunca şaşıracaksınız İşte Galatasaray’ın yeni golcüsü Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Süper Lig özlemini 33 yıldır bitiremiyorlar Süper Lig özlemini 33 yıldır bitiremiyorlar
Hizmet sıfır, zam okkalı Beykoz Belediyesi’nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
Anadolu lezzeti Avrupa’ya damga vurdu Özel korumaya alındı Anadolu lezzeti Avrupa’ya damga vurdu! Özel korumaya alındı
Okan Buruk’tan taraftarı ayağa kaldıracak Osimhen sözleri Okan Buruk'tan taraftarı ayağa kaldıracak Osimhen sözleri
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı Avantajlı biletler yok sattı Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı
Eşinden tokat yiyen Macron’dan ilk açıklama Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
Okan Buruk’tan Mourinho’yu kızdıracak açıklama: Onu dikkate almadık Okan Buruk'tan Mourinho'yu kızdıracak açıklama: Onu dikkate almadık
Okan Buruk, takımdan ayrılacak iki yıldız ismi resmen duyurdu Okan Buruk, takımdan ayrılacak iki yıldız ismi resmen duyurdu
Sahibinin ’’telef oldu’’ diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi Sahibinin ''telef oldu'' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Türkiye havacılıkta en yakın rakibini solladı Türkiye havacılıkta en yakın rakibini solladı

12:37
PKK ne zaman silah bırakacak Efkan Ala’dan açıklama var
PKK ne zaman silah bırakacak? Efkan Ala'dan açıklama var
12:23
5 milyon kişiye tapu verilecek İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
11:29
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi Bahçeli kapıda karşıladı
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı
10:34
Papara operasyonunda yeni detaylar 5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
10:23
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
17:00
Cengiz İmren’den dikkat çeken çıkış Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi
Cengiz İmren'den dikkat çeken çıkış! Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi
16:46
29 gole katkı yapmıştı Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu kararı
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
16:39
Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
16:30
Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor Her an imzalar atılabilir
Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor! Her an imzalar atılabilir
16:26
Polis atamasında yeni dönem Bakan Yerlikaya detayları anlattı
Polis atamasında yeni dönem! Bakan Yerlikaya detayları anlattı
16:21
Altay Bayındır’ın pozisyonu İngiltere’de olay oldu: Bu hatayla Şampiyonlar Ligi’ni kaçırdık
Altay Bayındır'ın pozisyonu İngiltere'de olay oldu: Bu hatayla Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 13:00:00. #7.13#
SON DAKİKA: Gaza'da Okula Saldırı: 6 Yaşındaki Hanin Ailesini Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.