Gazelle Otel'in Kaçak Yapılarına Yıkım Başladı - Son Dakika
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Gazelle Otel'in Kaçak Yapılarına Yıkım Başladı

Gazelle Otel\'in Kaçak Yapılarına Yıkım Başladı
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Bolu Kartalkaya'daki Gazelle Otel'in ruhsatsız personel lojmanı yıkım sürecine girdi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak 2025'te çıkan yangında 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'e ait Gazelle Otel'le ilişkili kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Merkeze bağlı Mesciler köyü sınırlarındaki Gazelle Otel tarafından inşa edilen personel lojmanı, imar mevzuatı kapsamında denetlendi.

Yaklaşık 726 metrekare büyüklüğünde inşa edilen personel lojmanının yapı ruhsatı alınmaksızın yapıldığı belirlendi. Lojman, Yapı Kontrol Müdürlüğünce mühürlendi. İl Encümenince yapı sahibi hakkında 853 bin 178 lira 72 kuruş idari para cezası uygulandı, mevzuatta öngörülen süre içinde aykırılığın giderilmesi istendi.

Verilen yasal süre içinde yapının ruhsatlandırılmaması ve mevzuata uygun hale getirilmemesi üzerine İl Encümenince ruhsatsız yapının 30 gün içinde sahibi tarafından yıkılması kararlaştırıldı.

İl Özel İdaresi tarafından alınan karar doğrultusunda, Gazelle Otel yetkililerince yıkım işlemi başlatıldı.

Bölgeye getirilen iş makinesi, kaçak olduğu belirlenen yapıların yıkımına başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazelle Otel'in Kaçak Yapılarına Yıkım Başladı - Son Dakika

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