Gazete Çocuk 3. Sayısıyla Yayında

23.04.2026 11:37
MEB, 23 Nisan'a özel 'Gazete Çocuk'la çocukların yazı ve eserlerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak çıkarılan "Gazete Çocuk", 3. sayısıyla okurlarla buluştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırlanan gazetede çocukların kaleminden çıkan yazılar, şiirler, resimler ve röportajlar yer alıyor.

Gazetenin başyazısını kaleme alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan'ın, çocukların sesinin dünyaya duyurulduğu çok özel bir gün olduğuna dikkati çekerek, bu anlamlı mirasın çocuklara emanet edilen büyük bir sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Çocukların düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişmesinin önemine işaret eden Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda çocukların fikir ve hayallerine büyük değer verdiklerini dile getirdi.

Tekin, bu kapsamda nisan ayı boyunca "Maarifin Kalbinde Çocuk" temasıyla yürütülen çalışmaların da çocukların milli egemenlik, demokrasi ve hukuk devleti bilinciyle yetişmesine katkı sunduğuna dikkati çekti.

"Her fikriniz bizlere yeni bakış açıları kazandırıyor"

Bakan Tekin, Gazete Çocuk'un yalnızca bir yayın olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"İletişimin bu denli çok yönlü ve çok hızlı sürdürüldüğü bu dijital çağda basın ve yayın organları çok önemli bir köprü görevi görmekte. Düşüncelerinizi özgürce ifade edebilmeniz, yaşadığınız dünyayı anlatabilmeniz ve sesinizi duyurabilmeniz için başta gazete ve dergiler olmak üzere her türlü kitle iletişim aracı bu bakımdan çok kıymetli. İşte bu minvalde sizlerden gelen eserler, fikirler, görüş ve önerilerle hayat verdiğimiz Gazete Çocuk da sadece bir yayın olmakla kalmadı. Aynı zamanda güzel ülkemizin neredeyse her şehrinden ses veren öğrencilerimizin kaleminden dökülen duyguların, fikirlerin, paletlerinden akan renklerin, resimlerin ve hayallerin yükseldiği kıymetli bir platform kimliği kazandı.

Gazetemizin bu sayısında da sizleri dinlemek, anlamak ve düşüncelerinize kulak vermek, geleceği inşa etme yolculuğumuza değer kattı, çünkü sizler bugünün söz sahibi, yarının büyükleri olacaksınız. Her yazınız, her çiziminiz, her fikriniz ve her eseriniz bizlere yeni bakış açıları kazandırıyor. Tüm gayretleriniz için size ve sizlere rehberlik eden öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

23 Nisan'ın dünyada yazılmış ender başarı hikayelerinden biri olduğuna vurgu yapan Tekin, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 'cumhuriyet' hikayesini yazarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ülkemin çocuklarına armağan eden tüm ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Emanetiniz aziz, sorumluluğunuz kıymetlidir. Yürüyeceğiniz tüm yollarda Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm gücüyle daima yanınızda olmaya devam edeceğiz. Muhabbetle gözlerinizden öperim. Bayramınız kutlu ve umutlu olsun."

"Yıllar Geçer, Çocuklar Büyür, Dünya Değişir, 23 Nisan Ruhu Değişmez"

Gazetenin bu sayısında, konuk gazeteci Hande Fırat tarafından gerçekleştirilen 23 Nisan özel röportajında "Caribou Matematik Yarışması"nda dünya birincisi olan 8. sınıf öğrencisi Ertuğrul Ege Kaya'nın hikayesi de yer aldı.

Röportajda, disiplin, azim, merak ve hayal kurmanın başarı yolculuğundaki önemi, çocukların ilham alabileceği bir anlatımla paylaşıldı.

"Yıllar Geçer, Çocuklar Büyür, Dünya Değişir, 23 Nisan Ruhu Değişmez" başlığı altında, gazetenin ilk sayısında 23 Nisan'a ilişkin düşüncelerini paylaşan çocukların, iki yıl sonraki görüşlerine yeniden yer verildi.

Gazetede ayrıca öğrencilerin kaleminden çıkan "Dünyada Barış ve Umut" temalı yazılar, yarışmalarda dereceye giren eserler, şiirler, bulmaca ve etkinliklerle çocukların hayal dünyasını zenginleştirmeye yönelik içerikler yer aldı.

Editör yazısında, MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yılmaz Güney'in satırlarıyla Gazete Çocuk'un her sayısında çocukların katkılarıyla daha da zenginleştiği vurgulanarak, seslerini daha geniş kitlelere ulaştırmanın önemli bir sorumluluk olduğuna dikkat çekildi.

Gazete Çocuk'un 3. sayısına "meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA

