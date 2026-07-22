Gazeteci Alican Uludağ Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlar sebebiyle gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımların ardından gözaltına alınan Uludağ, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Uludağ, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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