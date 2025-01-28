Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı - Son Dakika
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Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV sorumlu müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek gözaltına alındı.

28.01.2025 18:17  Güncelleme: 18:31
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Başsavcılıkça, Halk TV yayınında, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayınladığının ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

BARIŞ PEHLİVAN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında söz konusu eylemlere iştirak ettiği belirlenen Barış Pehlivan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Pehlivan, işlemleri için emniyete götürüldü.

SERHAN ASKER VE SEDA SELEK DE GÖZALTINA ALINDI

Halk TV sorumlu müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek de "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gözaltılara ilişkin açıklama yapıldı.

Başsavcılığın açıklaması şöyle: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan bir kısım soruşturmalarda ve mahkemeler nezdindeki kamu davalarında bilirkişi olarak görevlendirilen şahıslardan birinin 27/01/2025 tarihindeki Halk TV yayınında kendisiyle yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınlanmak suretiyle ifşa edilmesi, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılananın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edilmesi eylemlerine iştirak eden Barış Pehlivan, sunucu Seda Selek ve kanal sorumlu müdürü Serhan Asker hakkında Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK md. 133/3) 'Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dörtbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur' ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs (TCK md.277) 'Görülmekte olan bir davada gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya bir haksızlık oluşturmak amacıyla, davanın taraflarından birinin, sanığın, katılanın veya mağdurun lehine veya aleyhine sonuç doğuracak bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' suçlarından başlanılan soruşturma kapsamında şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır."

PEHLİVAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan isimlerin gözaltı işlemleri devam ederken; Pehlivan'ın ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden Pehlivan ifadesinde "Özetle ben Türkiye'nin konuştuğu bir isme söz hakkı verdim. Suçlamalarla ilgim yoktur. Bir kez daha ifade etmeliyim ki söz konusu telefon görüşmesini ben kaydetmedim. Ben paylaşıp yayınlamadım ve hiçbir yere de yaymadım. Son olarak ifade etmeliyim ki söz konusu bilirkişiyi etkileme saiki ile hareket ettiğim ileri sürülmekte ise de bilirkişi raporu hazırlanmış olduğu soruşturma dosyalarında bu görevini tamamlamış, kanaatini raporlaştırmış olan bir kişiyi etkilemek suçunu işleme kabiliyetimin de olamayacağını ifade etmem gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu, Barış Pehlivan, Serhan Asker, Seda Selek, Seda Selek, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (46)

  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Temizliğe devam, devletin gücünü göreceksiniz! 4429 5370 Yanıtla
    Alp Uganer:
    hangi devlet 6 8
    Fikret Çalışkan:
    milliyetçisin öyle mi ikinci liderin kim hani meclise davet edilen mi unutma devlet çok güçlü 2 2
  • Mahşerin atlısı:
    ekepe ne kadar muhalif varsa devlet gücünü hukuksuzca kullanıp gözaltına alıyor Bangladeş yönetimi 5837 555 Yanıtla
    Ahmet null:
    neden bütün pislik lerin altında ce he pe çıkıyor.önce onu sorgula doğru yoldan şaşmayın 9 8
  • Mehmet kaya:
    sende muhalifsin seni niye almıyor demek ki suçu olanı aliyor 2874 2123 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Hepinizi barış Pehlivanız 783 698 Yanıtla
    stanciu george:
    bir günde vatansever olun lan 6 4
    Ramazan Taşova:
    Yeri gelince hak hukuk adalet deyin hukuksuzluk yapanların üzerini gidilince de hepimiz şuyuz buyuz deyin. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu 5 1
    Coşkun Aksu:
    onun bunun çocukları 2 2
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