Gazeteci Barış Pehlivan Gözaltına Alındı

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(İSTANBUL) - Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün ismini açıkladığı bilirkişi ile yaptığı telefon konuşmasını yayınladığı için gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün düzenlediği basın toplantısında ismini açıkladığı bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini yayınlayan Halk TV ile yayının sunucusu hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma, "Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınladığı, bilirkişinin ismini hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiği" gerekçesiyle, Türk Ceza Kanununun, "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçundan açılmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Barış Pehlivan bu soruşturma kapsamında, akşam saatlerinde Halk TV'nin İstanbul'daki binasında gözaltına alınarak, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.