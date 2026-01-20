Gazeteci Barış Terkoğlu'na 1 Yıl 15 Gün Hapis Cezası

(İSTANBUL)- Gazeteci Barış Terkoğlu, dönemin Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın şikayeti üzerine "basın yoluyla iftira" iddiasıyla yargılandığı davadan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezası ertelenen Terkoğlu, 2 yıl denetime tabi tutulacak.

Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında, 2023 yılında Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkındaki "Ahmak" davasına ilişkin yazdığı "İmamoğlu'nu ortadan kaldırmaya hazırlanıyorlar", "Yeni paralel devletin şantaj dosyalar" ve "İmamoğlu kavgası başka bir yere gidiyor" başlıklı üç köşe yazısı nedeniyle eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın şikayeti üzerine "basın yoluyla iftira" suçundan dava açılmıştı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasında savcı, esas hakkında mütalaasını sunarak Terkoğlu'nun zincirleme şekilde "iftira" suçundan cezalandırılmasını istedi. Söz konusu davanın bugün karar duruşması görüldü. Duruşmada esas hakkında mütalaaya karşı beyanlar alındı. Ardından hakim, Terkoğlu hakkında 1 yıl 15 gün hapis cezası vererek, cezanın ertelenmesine hükmetti. Terkoğlu'nun, 2 yıl denetime tabii tutulmasına karar verildi.