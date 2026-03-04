Gazeteci Burcu Yanar Toprağa Verildi

İzmir'de kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Burcu Yanar'ın (32) cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.
Ege Üniversitesi Hastanesi'nde önceki gün yaşamını yitiren Ege Telgraf Gazetesi muhabiri Yanar'ın cenazesi, Eynesil ilçesine getirildi.
Yanar için Merkez Eski Cami'de düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları katıldı.
Burcu Yanar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Gümüşçay Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.
