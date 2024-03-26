Siirt\'te Gazeteci Cumhur Kılıççıoğlu\'nun Cenazesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazeteci Cumhur Kılıççıoğlu'nun (86) cenazesi, Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı.
Kılıççıoğlu, bir süredir tedavi gördüğü İzmir'de dün hayatını kaybetti.
Siirt'e getirilen Kılıççıoğlu'nun cenazesi, Abdulkerim Sancak Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından Zevye Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kentte haftalık yayımlanan Mücadele Gazetesi'ni 62 yıl önce kuran ve sürekli basın kartı sahibi Cumhur Kılıççıoğlu, çeşitli basın kuruluşlarında da görev yapmıştı.???????
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Accademia Bizantina, kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu. Dünyanın sayılı barok orkestraları arasında yer alan topluluk, AKM'nin Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlediği konserde Antonio Vivaldi'nin eserlerini yorumladı. Konser, yoğun ilgi gördü ve yaklaşık 1,5 saat sürdü. Accademia Bizantina, İtalya'nın Ravenna kentinde 1983'te kurulmuş olup birçok prestijli ödüle layık görülmüştür.
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından iki can salında bulunan 2'si çocuk toplam 36 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde aniden yola fırlayan yaban domuzu, 3 aracın birbirine girdiği kazaya neden oldu. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Domuzun cesedi yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri soruşturma başlattı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde konut tesliminin devam ettiğini ve bu yılın sonuna kadar 200 bin konutun teslim edileceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayindeki ihracat hedefinin 7 milyar dolar olduğunu söyledi.
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında 'sus payı' ödediği suçlamasıyla hakkında açılan ceza davasında Yargıç Juan Merchan tarafından konuşma yasağı getirildi. Yargıç, Trump'ın dava hakkında açıklama yapmasını, mahkeme personeli, savcıların veya avukatların aile üyeleri hakkında müdahalede bulunmasını ve potansiyel veya gerçek jüri üyeleri hakkında açıklama yapmasını yasakladı.
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Batman'da Silvanlılar ile iftarda bir araya geldi. İftar programına, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Milletvekili Ataman, Batman'da yaşayan Silvanlı hemşerileriyle iftar sofrasında bir araya gelerek AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan'a destek istedi. Ataman yaptığı konuşmada, 'Batman'da yaşayan siz aile dostlarımız, akrabalarımız ve hemşerilerim Adil Sebati Ceylanı desteklerini bekliyorum' dedi.
Elazığ'da bir çocuğun nefes borusuna kaçan şeker, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla çıkarıldı. Keleş, seçim çalışmaları sırasında bir aracın durması ve panik halindeki insanları fark etmesi üzerine olay yerine giderek çocuğun boğazına kaçan şekeri çıkardı. Keleş'in müdahalesi kameraya yansıdı ve çocuğun sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda Avusturya ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
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