Siirt\'te Gazeteci Cumhur Kılıççıoğlu\'nun Cenazesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Deprem bölgesinde 200 bin konutu teslim edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde konut tesliminin devam ettiğini ve bu yılın sonuna kadar 200 bin konutun teslim edileceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayindeki ihracat hedefinin 7 milyar dolar olduğunu söyledi.