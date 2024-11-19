Gazeteci Furkan Karabay Tahliye Edildi - Son Dakika
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Gazeteci Furkan Karabay Tahliye Edildi

Mahkeme, Furkan Karabay'ın delil karartma riski olmadığına karar vererek tahliyesine onay verdi.

19.11.2024 15:47
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İstanbul'da "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan tutuklanan gazeteci Furkan Karabay'ın tahliyesine karar verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Karabay'ın tutuklanması kararına avukatının yaptığı itiraz, nöbetçi asliye ceza mahkemesince değerlendirildi.

Mahkeme, Karabay'ın sabıkasının bulunmadığı, delillerin toplanmış olduğu ve bu aşamada karartılabilecek delil olmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verdi. Karabay hakkında adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Tutuklamanın tedbir olduğu, cezalandırma aracı olmadığı belirtilen tahliye kararında, şüphelinin gazete muhabiri olarak görev yaptığı ve paylaşımının haber verme mahiyetinde olduğuna ilişkin beyanı birlikte değerlendirildiğinde, tutuklama tedbirinin dosya içeriğiyle bağdaşmadığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından gazeteci Furkan Karabay'ın yaptığı bazı paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından açılmıştı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Karabay'ın "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazeteci Furkan Karabay Tahliye Edildi - Son Dakika

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