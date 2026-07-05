Gazeteci Gözaltılarına TGC'den Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazeteci Gözaltılarına TGC'den Tepki

05.07.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TGC, gazetecilerin gözaltına alınmasını basın özgürlüğüne müdahale olarak nitelendirerek serbest bırakılmalarını istedi.

ANKARA - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), NATO Zirvesi öncesinde T24 Dış Politika Editörü Buse Söğütlü ile Oda TV Editörü Ceren Erdoğdu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. TGC, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmasının basın ve ifade özgürlüğü ile halkın haber alma hakkını hedef aldığını belirterek, iki gazetecinin serbest bırakılmasını istedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, T24 Dış Politika Editörü Buse Söğütlü ile Oda TV Editörü Ceren Erdoğdu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TGC, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmasının, yalnızca kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına değil, aynı zamanda toplumun haber alma hakkı ile basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale olduğunu belirtti.

Açıklamada, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'nde gazeteciliğin temel amacının halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet etmek olarak tanımlandığı hatırlatılarak, gazetecilerin kamu yararı doğrultusunda gerçeği araştırma, doğrulama ve kamuoyunu bilgilendirme görevini baskı altında kalmadan yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

"HUKUK DEVLETİ İLKESİNİ ZEDELİYOR"

TGC, Anayasa'nın 26. maddesinin düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünü, 28. maddesinin ise basın özgürlüğünü güvence altına aldığını belirterek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının da basın özgürlüğünü koruduğunu kaydetti. Açıklamada, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle özgürlüklerinden yoksun bırakılmasının hukuk devleti ilkesini zedelediği ifade edildi.

TGC ayrıca, gözaltındaki gazetecilerin avukatlarıyla görüştürülmediği yönündeki iddiaların doğru olması halinde bunun savunma hakkı ile adil yargılanma hakkının ihlali anlamına geleceğini belirtti.

Buse Söğütlü ile Ceren Erdoğdu'nun avukatlarıyla görüştürülmesi, tüm haklarının güvence altına alınması, haklarındaki gözaltı işlemlerine son verilmesi ve serbest bırakılmaları çağrısı yapılan açıklamada, "Gazetecilerin kamu yararı için yürüttükleri haber ve yorum faaliyetleri nedeniyle baskı altına alınmaları, gözaltı tehdidiyle susturulmaya çalışılmaları kabul edilemez. Gazetecilik suç değildir" denildi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Dış Politika, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Gözaltılarına TGC'den Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

15:10
NATO Zirvesi öncesi Putin’den üniformalı mesaj: Sonuna kadar gideceğiz
NATO Zirvesi öncesi Putin'den üniformalı mesaj: Sonuna kadar gideceğiz
15:03
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası’nın az gollü geçmesi
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi
14:44
Kuyumcularda yeni dönem Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor
Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor
14:23
Mert Hakan Yandaş’tan olay karar Asgari ücretle yeni sözleşme imzaladı
Mert Hakan Yandaş'tan olay karar! Asgari ücretle yeni sözleşme imzaladı
13:28
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
12:03
Hamaney’in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı Yeni lider yoktu
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 15:44:28. #7.12#
SON DAKİKA: Gazeteci Gözaltılarına TGC'den Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.