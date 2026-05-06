Gazeteci Hakan Tosun'un Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazeteci Hakan Tosun'un Davası Başladı

06.05.2026 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dövülerek öldürülen Hakan Tosun'un davasında iki sanığın tutukluluğu devam ediyor.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) Dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun'a ilişkin Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada 2 sanık için tutukluluğun devamı yönünde karar verildi. Duruşma 8 Temmuz'a ertelenirken avukat Cemal Yücel, "Biz bu davadan olumlu bir netice alacağımızı, herkesin hak ettiği cezayı alacağını umuyoruz ve bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Esenyurt'ta 10 Ekim akşamı sokak ortasında dövülerek öldürülen gazeteci ve ekoloji aktivist Hakan Tosun'a ilişkin davanın ilk duruşması Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Duruşma öncesinde Tosun için İncirli metrobüs durağından Bakırköy Adliyesi önüne kadar yürüyüş yapıldı.

Duruşmaya çok sayıda siyasi parti temsilcisi, avukat ve basın mensubu alınmazken adliye içinde tartışma yaşandı ve polis, salon önüne barikat kurdu. Duruşma için avukatların daha büyük bir salon talebi reddedildi. Tosun ailesinin ve baroların katılma talebinde bulunduğu duruşmada sanıklar ve tanıklar dinlendi.

Tutuklu 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 8 Temmuz tarihine erteledi. Duruşmanın ardından avukat Cemal Yücel, adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı. Konferans duruşma salonu tahsisini istediklerini belirten Yücel, şunları söyledi:

"İstedik ki herkes duruşmayı izlesin, kimse dışarıda kalmasın ancak mahkeme heyeti, konferans salonunun o an itibarıyla dolu olduğundan bahisle bu taleplerimizi uzun uğraşlarımıza rağmen kabul etmedi. En sonunda bir başka ağır ceza salonuna SEGBİS sistemi kurulmak suretiyle duruşmayı sadece gazeteciler, taraf yakınları, avukatlar izleyebildi. Onun dışında izleme imkanı olmadı. Bunu eleştiriyoruz. Doğru olmadığını, şeffaflık ilkesine uygun olmadığını öncelikle belirtelim. Biz müdahil taraf olarak Hakan Tosun'u katleden sanıkların kasıtlı öldürme sebebiyle herhangi bir tahrik unsuru olmadan müebbet hapiste cezalandırılmasını talep ettik. Sanık vekilleri de kendi savunmalarını yaptılar. Tahliye talep ettiler. Mahkeme heyeti, tahliye talebini kabul etmedi."

"Video sunduk"

Duruşma 8 Temmuz saat 14.00'e ertelendi. Bir kısım tanıklar dinlendi. Daha evvelki açıklamalarımızda söylediğimiz gibi bu tanıklar, sanıkların ailesi tarafından bulunmuş, daha önce karakolda dinletilmiş, yönlendirilmiş; komşu, arkadaş gibi tanıklardır. Bu sebeple bugün burada da benzer beyanlarını söylediler ancak biz duruşmada kamera kayıtlarından oluşan bir kısa video sunduk. O video görüntülerinde net bir şekilde bu tanıkların doğru söylemediği, sanıkların da suçtan kurtulmak amacıyla savunma yaptığı ortaya çıkmıştır. Biz bu davadan olumlu bir netice alacağımızı, herkesin hak ettiği cezayı alacağını umuyoruz ve bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Hakan Tosun'un Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinden ayrılıp alkol alan şahıs etrafa rastgele ateş etti Sevgilisinden ayrılıp alkol alan şahıs etrafa rastgele ateş etti
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Kayseri’de kız öğrenci yurdunda yangın büyümeden söndürüldü Kayseri'de kız öğrenci yurdunda yangın büyümeden söndürüldü
Bozyazı’daki faciada AFAD’dan zehirli madde taraması Bozyazı'daki faciada AFAD'dan zehirli madde taraması
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

20:25
Dünya devinde kriz Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi
Dünya devinde kriz! Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
20:03
Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti
Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti
19:23
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
19:18
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
19:03
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 21:01:52. #7.12#
SON DAKİKA: Gazeteci Hakan Tosun'un Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.