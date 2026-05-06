Gazeteci Hakan Tosun'un Davası Başladı

(İSTANBUL) Dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun'a ilişkin Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada 2 sanık için tutukluluğun devamı yönünde karar verildi. Duruşma 8 Temmuz'a ertelenirken avukat Cemal Yücel, "Biz bu davadan olumlu bir netice alacağımızı, herkesin hak ettiği cezayı alacağını umuyoruz ve bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Esenyurt'ta 10 Ekim akşamı sokak ortasında dövülerek öldürülen gazeteci ve ekoloji aktivist Hakan Tosun'a ilişkin davanın ilk duruşması Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Duruşma öncesinde Tosun için İncirli metrobüs durağından Bakırköy Adliyesi önüne kadar yürüyüş yapıldı.

Duruşmaya çok sayıda siyasi parti temsilcisi, avukat ve basın mensubu alınmazken adliye içinde tartışma yaşandı ve polis, salon önüne barikat kurdu. Duruşma için avukatların daha büyük bir salon talebi reddedildi. Tosun ailesinin ve baroların katılma talebinde bulunduğu duruşmada sanıklar ve tanıklar dinlendi.

Tutuklu 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 8 Temmuz tarihine erteledi. Duruşmanın ardından avukat Cemal Yücel, adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı. Konferans duruşma salonu tahsisini istediklerini belirten Yücel, şunları söyledi:

"İstedik ki herkes duruşmayı izlesin, kimse dışarıda kalmasın ancak mahkeme heyeti, konferans salonunun o an itibarıyla dolu olduğundan bahisle bu taleplerimizi uzun uğraşlarımıza rağmen kabul etmedi. En sonunda bir başka ağır ceza salonuna SEGBİS sistemi kurulmak suretiyle duruşmayı sadece gazeteciler, taraf yakınları, avukatlar izleyebildi. Onun dışında izleme imkanı olmadı. Bunu eleştiriyoruz. Doğru olmadığını, şeffaflık ilkesine uygun olmadığını öncelikle belirtelim. Biz müdahil taraf olarak Hakan Tosun'u katleden sanıkların kasıtlı öldürme sebebiyle herhangi bir tahrik unsuru olmadan müebbet hapiste cezalandırılmasını talep ettik. Sanık vekilleri de kendi savunmalarını yaptılar. Tahliye talep ettiler. Mahkeme heyeti, tahliye talebini kabul etmedi."

"Video sunduk"

Duruşma 8 Temmuz saat 14.00'e ertelendi. Bir kısım tanıklar dinlendi. Daha evvelki açıklamalarımızda söylediğimiz gibi bu tanıklar, sanıkların ailesi tarafından bulunmuş, daha önce karakolda dinletilmiş, yönlendirilmiş; komşu, arkadaş gibi tanıklardır. Bu sebeple bugün burada da benzer beyanlarını söylediler ancak biz duruşmada kamera kayıtlarından oluşan bir kısa video sunduk. O video görüntülerinde net bir şekilde bu tanıkların doğru söylemediği, sanıkların da suçtan kurtulmak amacıyla savunma yaptığı ortaya çıkmıştır. Biz bu davadan olumlu bir netice alacağımızı, herkesin hak ettiği cezayı alacağını umuyoruz ve bekliyoruz."