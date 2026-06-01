Gazeteci Mehmet Barlas vefatının üçüncü yılında anılıyor

Türk basınının duayen isimlerinden biri olan, yarım asrı aşkın meslek hayatı boyunca köşe yazarlığı, televizyon programcılığı ve yöneticilik yapan gazeteci Mehmet Barlas, vefatının üçüncü yılında entelektüel birikimi ve kendine has üslubuyla anılıyor.

Eski bakanlardan Cemil Sait Barlas'ın oğlu olan Mehmet Barlas, 1942 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Edebiyatçıların, dönemin önemli siyasetçilerinin ve sanatçılarının sık sık ziyaret ettiği bir evde büyüyen Barlas, gençliğinde Kemal Tahir ve Orhan Kemal gibi edebiyat dünyasının önde gelen isimleriyle yakın dostluklar kurdu. Bu kültürel iklimin de etkisiyle, hukuk eğitimi almasına rağmen genç yaşta gazetecilik mesleğine adım attı.

Mesleğe, babasının kurduğu Son Havadis gazetesinde 18 yaşında başlayan Barlas, bir yıl boyunca gazetenin genel yayın müdürlüğü ve patronluğu görevini üstlendi. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimine devam etti.

Cumhuriyet gazetesi dış haberler biriminde 1963 yılında çalışmaya başlayan Barlas, Gazeteciler Cemiyetinin düzenlediği bir yarışmada inceleme dalında birincilik ödülü kazandı.

Barlas, 12 Mart muhtırasının ardından gazeteden ayrılmak zorunda kaldı ve yarım bıraktığı hukuk eğitimini bu süreçte tamamladı.

Nadir Nadi'nin daveti üzerine yeniden Cumhuriyet gazetesine dönen usta gazeteci, 1974 yılında TRT bünyesinde Haber Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü.

Türkiye'nin siyasi ve toplumsal dönüşüm dalgalarının tamamına tanıklık eden Barlas, Son Havadis, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet, Hürriyet, Güneş, Sabah, Akşam ve Yeni Şafak gibi gazetelerde köşe yazarlığı ve yöneticilik yaptı.

Televizyon yayıncılığında da aktif rol alarak ATV, Star, TGRT ile NTV gibi kanallarda haber ve yorum programları hazırlayıp sundu.

"Yorum Farkı" ve "Makam Farkı"yla hafızalara kazındı

Entelektüel kişiliğinin yanı sıra müzik dünyasına olan derin hakimiyetiyle de tanınan Barlas, NTV'de Emre Kongar ile birlikte uzun yıllar Türk televizyon tarihinin önemli ekran klasiklerinden biri haline gelen "Yorum Farkı" programına imza attı. Müzik birikimini ise yine aynı kanalda "Makam Farkı" programıyla izleyicilere aktardı.

Siyasi hayatın önemli figürleriyle kurduğu diyaloglarla da adından söz ettiren Mehmet Barlas, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan ve Recep Tayyip Erdoğan gibi liderlerle yakın ilişkiler kurdu, ancak eleştirel yaklaşımını da her zaman korudu.

Özal'la tatil yapacak ve anılarını kitaplaştıracak düzeyde bir yakınlığı bulunan Barlas, analizleri nedeniyle zaman zaman siyasilerin de hedefi oldu.

"Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi", "Turgut Özal'ın Anıları", "Türkiye Üzerine Pazarlıklar", "Latife Hanım'ın Sırları ve Türk Sosyetesi" ve "Dün Dündür Mehmet Barlas" adlı kitapları bulunan gazeteci, Canan Barlas'la 55 yıllık evliydi.

Barlas, kendisi gibi gazeteci olan Cemil Barlas ile belgesel yönetmeni Ela Barlas adında iki çocuk babasıydı.

Analizleri ve siyaset kulislerine hakimiyetiyle basın tarihinin en etkin figürlerinden biri olan Mehmet Barlas, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede, 1 Haziran 2023'te, 81 yaşında hayatını kaybetti.