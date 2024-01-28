Gazeteci Nazlı Ilıcak tahliye edildi

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2016'da bir internet sitesinde kaleme aldığı yazı nedeniyle cumhuriyet savcısının şikayeti sonucu yargılanan ve İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi 'nde görülen davada "iftira" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezası alıp 4 Aralık 'ta hapse giren Nazlı Ilıcak tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Kapatılan Özgür Düşünce isimli internet sitesinde 2016'da yazdığı " Hanefi Avcı'nın Operasyon Beklentisi" başlıklı yazı nedeniyle gazeteci Nazlı Ilıcak hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede Ilıcak, "iftira" ile suçlanmıştı.

Ilıcak'ın yazısında "milli damar örgütünden" bahsettiği ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı tarafından söz konusu örgütle ilgili Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na şikâyette bulunulduğu aktarılıyordu. İddianamede, yazının şikayete konu edilmesiyle yazı içeriğine istinaden, "hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtilen bir örgüt mensubu olarak gösterilen kamu görevlilerinin isimleri açık bir şekilde belirtilip haklarında hukuka aykırı fiil isnat edildiği" ileri sürülmüştü.

4 ARALIK TARİHİNDE CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2021'de açılan dava, 19 Nisan 2022'de karara bağlanmıştı. Ilıcak, 2 yıl 6 ay hapse mahkûm edilmişti. Kapatılan Özgür Düşünce isimli internet sitesine 2016 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle yargılanan Nazlı Ilıcak, 2 yıl 6 aylık cezasının istinafta onanmasının ardından 4 Aralık'ta cezaevine girmişti.