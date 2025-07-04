Gazeteci Nihat Genç 69 yaşında vefat etti

Gazeteci-yazar Nihat Genç, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında vefat etti.

Bir süre önce rahatsızlanan ve "akciğer kanseri" tanısıyla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Genç, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı.

Genç, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Nihat Genç'in cenazesi, 6 Temmuz Pazar günü Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1956 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Genç, yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra çeşitli gazete, dergi ve TV'lerde görev yaptı.

Çok sayıda kitabı bulunan Genç, son olarak sosyal medya üzerinde yayın yapan bir kanalda yorumculuk yapıyordu.

İletişim Başkanı Altun'dan taziye mesajı???????

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden yazar, gazeteci ve köşe yazarı Nihat Genç'e rahmet diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat haberini aldığımız yazar, gazeteci ve köşe yazarı Nihat Genç'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, dostlarına, okurlarına ve tüm medya camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.