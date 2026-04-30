Gazeteci Rahmi Yıldırım, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı, Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği'nin (ADAM-DER) Kurucu Başkanı, gazeteci Rahmi Yıldırım, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Yıldırım, ikindi namazına müteakip Gölbaşı Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Ankara Milletvekili Okan Konuralp ile çok sayıda basın mensubu katıldı.