Gazeteci Rahmi Yıldırım, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Gazeteci Rahmi Yıldırım, Son Yolculuğuna Uğurlandı

30.04.2026 18:04  Güncelleme: 19:18
Dün hayatını kaybeden Çağdaş Gazeteciler Derneği eski genel başkanlarından, ADAM-DER kurucusu gazeteci Rahmi Yıldırım, bugün Ankara’da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Yıldırım’ın cenazesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

(ANKARA) - Eski Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı, ADAM-DER kurucusu gazeteci Rahmi Yıldırım, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Yıldırım'ın cenazesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Eski Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı, Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği'nin (ADAM-DER) Kurucu Başkanı, gazeteci Rahmi Yıldırım, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Yıldırım, ikindi namazına müteakip Gölbaşı Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Ankara Milletvekili Okan Konuralp ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Gazeteci Rahmi Yıldırım, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Gazeteci Rahmi Yıldırım, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
