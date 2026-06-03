Gazeteci Reha Muhtar Hayatını Kaybetti

Gazeteci Reha Muhtar (66), Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kalp yetmezliği nedeniyle ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Reha Muhtar, hayatını kaybetti.

Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Dr. Nevra Gülhan Görgülü, Muhtar'ın vefatına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Reha Muhtar, 28 Mayıs 2026 tarihinde hastanemize getirilmiştir. Yapılan tıbbi değerlendirmesinde, ileri derece kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz şeker hastalığına bağlı metabolik dengesinin bozulduğu görülmüştür. Genel yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan hastamızda çoklu organ yetmezliği gelişmiş ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 3 Haziran saat 02.15'te vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerini kullandı. ???????

Bodrum'da yaşayan Reha Muhtar, 28 Mayıs'ta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.