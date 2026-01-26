Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı - Son Dakika
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
26.01.2026 22:50
Avukat Uğur Poyraz, müvekkili olan gazeteci Sedef Kabaş'ın gözaltına alındığını açıkladı.

Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, Sedef Kabaş'ın gözaltına alındığını açıkladı. Kabaş'ın neden gözaltına alındığına ilişkin açıklama yapılmadı.

NEDEN GÖZALTINA ALINDIĞI BİLİNMİYOR

Avukat Poyraz açıklamasında şunları söyledi: "Müvekkilem Sedef Kabaş aradı, gözaltına alındığını söyledi. Ben de şimdi Vatan emniyete geçiyorum."

SEDEF KABAŞ KİMDİR?

Sedef Kabaş, Türk gazeteci, televizyon sunucusu, iletişim danışmanı ve eğitmenidir. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Kabaş, yüksek lisans ve doktorasını ise Marmara Üniversitesi'nde gazetecilik üzerine yapmıştır. Kariyeri boyunca CNN International, NTV, TV8 ve SKY Türk gibi kanallarda programlar hazırlayıp sunmuş, özellikle "Sesli Düşünenler" gibi röportaj programlarıyla tanınmıştır.

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı

22:26
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı
Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
22:01
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
19:38
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
SON DAKİKA: Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı - Son Dakika
