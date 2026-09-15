Gazeteci Tekerek: Sadece gazetecilik yaptım

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da "Ailem Güvende" adı altında yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen gazeteci Tuğba Tekerek, avukatı aracılığıyla gönderdiği mesajda hakkındaki suçlamaya tepki gösterdi. Tekerek, "Ben sadece gazetecilik kapsamında bir haber yaptım. Gerçek er ya da geç ortaya çıkacak" dedi.

Ankara'da "Ailem Güvende" adı altında yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen gazeteci Tuğba Tekerek, avukatı aracılığıyla kendisiyle dayanışma gösterenlere mesaj gönderdi. Tekerek, 2024 yılında Gürcistan'a seçim öncesi giderek farklı mecralara haberler yaptığını, bu kapsamda KAOS GL haber sitesine de telifli bir haber hazırladığını belirtti.

Tekerek, gönderdiği mesajda şunları kaydetti:

"Piyango bu kez bana vurdu. 2024'te Gürcistan'a seçim öncesi gitmiş, pek çok mecraya çeşitli haberler yapmıştım. Bu arada KAOS GL haber sitesine de telifli bir haber yapmıştım. Kendimi KAOS GL'nin Instagram yetkilisi olarak buldum polis raporunda! Hiçbir dayanağı olmayan akla ziyan bir suçlama! Ben sadece gazetecilik kapsamında bir haber yaptım. Gerçek er ya da geç ortaya çıkacak. Lütfen daha fazla geçit vermeyin. Dayanışma mesajları çok kıymetli! Dayanışma gösteren herkese bin teşekkür!"