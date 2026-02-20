Gazeteci Uludağ'ın Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazeteci Uludağ'ın Tutuklanmasına Tepki

20.02.2026 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koçyiğit, Alican Uludağ'ın tutuklanmasını basın özgürlüğüne müdahale olarak kınadı.

(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına ilişkin "Tutuklama tedbiri, hukuki bir zorunluluk değil, eleştirel gazeteciliğe yönelik gözdağı, susturma, bastırma ve bezdirme aracına dönüştürülmüştür. Gazetecilik suç değildir. Basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır. Alican Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gazeteci Alican Uludağ'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi. Koçyiğit, paylaşımında şunları kaydetti:

"Dün akşam gazeteci Alican Uludağ'ın evine yapılan baskınla, çocuklarının gözü önünde, gözaltına alınıp tutuklanması açıkça basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik bir müdahaledir. Yargıtay kararına dayanarak yapılan bir haberin ve siyasal eleştirilerin 'dezenformasyon' ya da 'hakaret' kapsamına sokulması, iktidarın hoşuna gitmeyen sözün cezalandırıldığını bir kez daha göstermiştir. Tutuklama tedbiri, hukuki bir zorunluluk değil, eleştirel gazeteciliğe yönelik gözdağı, susturma, bastırma ve bezdirme aracına dönüştürülmüştür. Bir gazetecinin görevi kamuyu bilgilendirmektir. Yargıdaki tartışmalı kararları, IŞİD gibi toplumun vicdanını yaralayan dosyaları ya da siyasal müdahale iddialarını haberleştirmek suç değildir. Suç olan hakikatin üzerini örtmek, yargıyı siyasetin aparatı haline getirmek ve toplumu karanlıkta bırakmaktır. Gazetecilik suç değildir. Basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır. Alican Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA

Gülistan Kılıç Koçyiğit, İnsan Hakları, DEM Parti, Güncel, Uludağ, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Uludağ'ın Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Zimbabve lideri Mugabe’nin oğlu Güney Afrika’da bahçıvan vurdu Eski Zimbabve lideri Mugabe'nin oğlu Güney Afrika'da bahçıvan vurdu
Köprüden çaya düşen çocuktan acı haber Köprüden çaya düşen çocuktan acı haber
Galatasaray hezimeti sonrası Juventus’tan Kenan Yıldız için flaş karar Galatasaray hezimeti sonrası Juventus'tan Kenan Yıldız için flaş karar
Giresun Belediye Başkanı Köse anjiyo oldu Giresun Belediye Başkanı Köse anjiyo oldu
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı
Galatasaray’dan savunmaya büyük sürpriz Galatasaray'dan savunmaya büyük sürpriz

19:05
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
18:53
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen ’nikah’ sorusu karşısında dondu kaldı
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
18:16
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
17:42
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
17:31
Galatasaray’da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 19:44:14. #7.11#
SON DAKİKA: Gazeteci Uludağ'ın Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.