Gazeteci-yazar Ergun Hiçyılmaz\'ın cenazesi toprağa verildi

Gazeteci-yazar Ergun Hiçyılmaz dün geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında hayatını kaybetti. Ergun Hiçyılmaz düzenlenen cenaze töreninin ardından Üsküdar Bülbülderesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Mesleğe 1960 yılında Eskişehir İç Anadolu Gazetesi'nde başlayan gazeteci- yazar Ergun Hiçyılmaz, dün İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Ergun Hiçyılmaz için bugün Üsküdar Bülbüldere Fevziye Hatun Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Hiçyılmaz'ın ailesi ile sevenleri ve gazeteci birçok isim katıldı. Taziyeleri aile adına kızı kabul etti. Gazetecinin tabutu üzerine Fenerbahçe forması koyan Bedri Baykan, Fenerbahçe marşı söyleyerek tabutu taşıdı. Ergun Hiçyılmazın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üsküdar Bülbülderesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması yaşandı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olay korku filmlerini aratmadı.
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Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ''Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil.'' ifadelerini kullandı. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise ''10-12 işçinin toprak altında olma ihtimali var.'' dedi.
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