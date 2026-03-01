Gazeteciler Cemiyeti'nden Kenan Şener'e Destek

(ANKARA) - Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Kenan gazetecidir. Gazetecilik faaliyeti suç değildir. Kenan'ın yanındayız" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Gazetecileri Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen gözaltı kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bilgin, gelişmeleri ciddiyetle takip ettiklerini belirterek, Şener'in gözaltı kararını öğrenmesinin ardından ifadesini vermek üzere avukatı ile birlikte Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gittiğini hatırlattı. Soruşturmanın ANKA Haber Ajansı'nın sosyal medya hesabından İncirlik Hava Üssü'nün çevresinden yapılan yayının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığını ifade eden Bilgin, bu çerçevede verilen yakalama kararı doğrultusunda Şener'in Adana'ya sevk edildiğini kaydetti.

"Kenan'ın yanındayız"

Nazmi Bilgin, sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, şeffaf ve adil biçimde yürütülmesinin önem taşıdığını vurguladı. Gazetecilik faaliyetinin toplumun haber alma hakkının teminatı olduğuna işaret eden Bilgin, basın mensuplarına ilişkin işlemlerde ölçülülük, orantılılık ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin gözetilmesi gerektiğini belirtti.

Bilgin, "Kenan gazetecidir. Gazetecilik faaliyeti suç değildir. Kenan'ın yanındayız" ifadelerini kullandı. Meslektaşlarının yasal haklarının eksiksiz biçimde korunması gerektiğini vurgulayan Bilgin, "Sürecin hukuk çerçevesinde tamamlanacağına inanıyoruz. Gazeteciler Cemiyeti olarak süreci yakından izliyoruz" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti avukatı Gökhan Tekşen'in gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Nazmi Bilgin, Kenan Şener'in ifadesinin alınması ardından serbest bırakılmasını beklediğini kaydetti.