Gazeteciler Cemiyeti'nden Kenan Şener'e Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazeteciler Cemiyeti'nden Kenan Şener'e Destek

01.03.2026 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazmi Bilgin, Kenan Şener'in gözaltına alınmasını eleştirerek onun gazetecilik faaliyetinin suç olmadığını vurguladı.

(ANKARA) - Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Kenan gazetecidir. Gazetecilik faaliyeti suç değildir. Kenan'ın yanındayız" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Gazetecileri Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen gözaltı kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bilgin, gelişmeleri ciddiyetle takip ettiklerini belirterek, Şener'in gözaltı kararını öğrenmesinin ardından ifadesini vermek üzere avukatı ile birlikte Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gittiğini hatırlattı. Soruşturmanın ANKA Haber Ajansı'nın sosyal medya hesabından İncirlik Hava Üssü'nün çevresinden yapılan yayının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığını ifade eden Bilgin, bu çerçevede verilen yakalama kararı doğrultusunda Şener'in Adana'ya sevk edildiğini kaydetti.

"Kenan'ın yanındayız"

Nazmi Bilgin, sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, şeffaf ve adil biçimde yürütülmesinin önem taşıdığını vurguladı. Gazetecilik faaliyetinin toplumun haber alma hakkının teminatı olduğuna işaret eden Bilgin, basın mensuplarına ilişkin işlemlerde ölçülülük, orantılılık ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin gözetilmesi gerektiğini belirtti.

Bilgin, "Kenan gazetecidir. Gazetecilik faaliyeti suç değildir. Kenan'ın yanındayız" ifadelerini kullandı. Meslektaşlarının yasal haklarının eksiksiz biçimde korunması gerektiğini vurgulayan Bilgin, "Sürecin hukuk çerçevesinde tamamlanacağına inanıyoruz. Gazeteciler Cemiyeti olarak süreci yakından izliyoruz" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti avukatı Gökhan Tekşen'in gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Nazmi Bilgin, Kenan Şener'in ifadesinin alınması ardından serbest bırakılmasını beklediğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Kenan Şener, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteciler Cemiyeti'nden Kenan Şener'e Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
09:56
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran’ı satan adam bu mu
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?
09:39
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:23
Hamaney’in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 11:24:01. #.0.4#
SON DAKİKA: Gazeteciler Cemiyeti'nden Kenan Şener'e Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.