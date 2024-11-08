Gazeteciler Günü'nde Dev Pasta Kutlaması

SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) medya merkezinde Gazeteciler Günü kutlamaları için hazırlanan dev pasta, 8 Kasım 2024.
Çin'de her yıl 8 Kasım'da kutlanan Gazeteciler Günü kapsamında 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı medya merkezi cuma günü çeşitli etkinlikler düzenledi. (Fotoğraf: Chang Nengjia/Xinhua)
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