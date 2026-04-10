TGS Adana Toplantısı'ndan Basın Özgürlüğü ve Gazetecilerin Haklarına İlişkin Çağrı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanlar Kurulu, bu yıl Adana'da düzenlediği üç günlük toplantının ardından sonuç bildirgesini açıkladı. Toplantıda gazetecilerin çalışma koşulları, basın özgürlüğü ve mesleğin yapısal sorunları değerlendirildi, ayrıca 1 Mayıs ve 3 Mayıs günlerine ilişkin gündem maddeleri ele alındı.

Bildirgede, gazetecilik faaliyetlerinin uzun süredir kriminalize edildiği belirtilerek, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasının baskıyı artırdığı ifade edildi. Doğruluğu mahkemelerce onaylanan haberlerin bile suç unsuru haline getirildiği vurgulandı. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinin keyfi uygulamalarını eleştirerek, bu maddenin kaldırılması ve tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 159. sırada yer aldığına dikkat çekilen bildirgede, bu durumun değişmesi için ifade özgürlüğü üzerindeki baskıların sona ermesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, basın-yayın sektöründe örgütlülük oranının düşük olduğu ve gazetecilerin sendikal haklara erişimde engellerle karşılaştığı ifade edilerek, güvenceli çalışma koşulları için örgütlenmenin önemi vurgulandı.

Sonuç bildirgesinde, gazeteciliğin demokratik toplumların temel unsuru olduğu ve basın özgürlüğü olmadan ifade özgürlüğünün mümkün olmadığı belirtildi. TGS Başkanlar Kurulu, tüm gazetecileri sendika çatısı altında birleşmeye davet ederken, 1 Mayıs ve 3 Mayıs'ta basın özgürlüğü taleplerinin güçlü şekilde dile getirileceğini açıkladı.