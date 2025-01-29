Bilirkişi soruşturmasında 2 gazeteci serbest, 3 isme tutuklama talebi - Son Dakika
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Bilirkişi soruşturmasında 2 gazeteci serbest, 3 isme tutuklama talebi

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Bilirkişi soruşturmasında gözaltına alınan gazeteciler Serhan Asker ve Seda Selek, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 1 imza şartıyla serbest bırakıldı. Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş ise tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

29.01.2025 17:04  Güncelleme: 17:16
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında art arda iddialarla gündeme getirdiği bilirkişiye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

SERHAN ASKER VE SEDA SELEK ADLİ KONTROLLE SERBEST

Bugün adliyeye sevk edilen Seda Selek ve Serhan Asker için savcılık adli kontrol talep etti. Barış Pehlivan için ise henüz bir karar verilmediği belirtildi. Hakim karşısına çıkan Serhan Asker ve Seda Selek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki gazeteci için yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, Asker ve Selek haftada bir polis merkezine gidip imza verecek.

3 GAZETECİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş'ın ise ifadeleri tamamlandı. 3 isim tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

HALK TV AÇIKLAMASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Bilirkişi soruşturma kapsamında gözaltıların başlamasının ardından Halk TV tarafından bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada şunlar yer almıştı; "Bu görüşmeyi kaydeden Barış Pehlivan değil. O sırada birlikte bulunduğu Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz'dur. O da bir gazetecilik refleksiyle kaynağın açıklamalarını kayıt altına almıştır.

Bu, planlanarak yapılmış bir kayıt değildir. Haber kaynağı arandığında, aranan kişinin doğru isim olduğu anlaşıldığında gazetecilik refleksi gereği kayıt başlatılmıştır. Görüşmenin hemen ardından yine gazetecilik refleksiyle açıklamalar, yayına verilmiştir. Yayınlanmasına karar veren Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'tır."

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 2 İSİM DAHA İFADEYE ÇAĞRILDI

Saat 14.30 sularında ise bilirkişiyle yapılan görüşmeyi kayda alan Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ve görüntülerin yayınlanmasına izin veren Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ifadeye çağrıldı.

Bilirkişi soruşturmasında 2 gazeteci serbest, 3 isme tutuklama talebi

Barış Pehlivan, Serhan Asker, Kürşad Oğuz, Seda Selek, Seda Selek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilirkişi soruşturmasında 2 gazeteci serbest, 3 isme tutuklama talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Şehmus Aydın:
    atın içeri gitsin 53 155 Yanıtla
    Abdul Mecit el sabah:
    anana bir şey mi yaptı pc. 0 0
    Kenan Sırmalı:
    Buradan klavye kahramanlığı yapma, hakim ve savcılarımız işlerini yapıyor , sıra sizede gelir birgun 0 0
  • Tuna güler:
    Ben AHaber dışında bir haber izlemiyorum. En doğru bilgi onlarda, tarafsız ve candaş (!) 17 75 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    AKP Lİ. MEDYA YANDAŞI OLSA , PILINI PIRTISINI TOPLAR KAÇARDI. 53 26 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    Hiçbir sosyal demokrat ülkesinin den kaçmaz. 37 15 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    akp korku sarmiş blader fena saldırıyor 28 18 Yanıtla
  • nec08bet:
    ne refleksmiş? adam denek refleks ile tüm telefon konuşmalarını kayıt altına alıyor. ayrıca ilgili kanunda refleks suçu ortadan kaldıran sebeplerden değil. kaldı ki hadi kayıt aldın, olabilir, ancak bunu yayımlayamazsın. araştırılan konu suç var mı yok mu değil organize bir komplo var mı yok mu şeklinde olmalıdır. diğer taraftan hala kendilerini ayrıcalıklı hissediyor olsalar gerek ki taşıt girilmez levhası olmasına rağmen mecburi yöne dönmek yerine devam ediyorlar. resmen baş kaldırı sanırım bu da mahkemeden çıkıyor olmanın gazetecilere özel tanımlı reflekslerinden. 24 13 Yanıtla
  • Kzk :
    Suçu işleyip, sonra suçsuzlum algısı yapmayın 19 13 Yanıtla
  • Sener Senol:
    hepsini atinda reis rahatsin ya 1 15 Yanıtla
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