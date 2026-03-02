Gazetecilere Destek Ziyareti

(ANKARA) - Gazeteci meslek örgütleri, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener ile Koza TV çalışanlarının gözaltına alınmasının ardından ANKA Haber Ajansı'na destek ziyaretinde bulundu. Burada açıklama yapan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, "Gazetecilik suç değildir. Yeter artık diyoruz, daha fazla üzülmek istemiyoruz. Bu ülkede yaşayan insanların haber özgürlüklerine ket vurulmasını da şiddetle kınıyoruz" dedi. Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Kıvanç El de "Gazetecilik suç değildir vurgusu yaparken biz, haberin de artık kriminalize edilip suç unsuru gibi gösterilmesini reddediyoruz. Meslektaşımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

ANKA Haber Ajansı'nın "İncirlik Hava Üssü'nde operasyon hareketliliği" başlığıyla yaptığı canlı yayın gerekçe gösterilerek "2565 Sayılı (Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu) Yasa'ya muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen, Koza TV muhabiri Sergen Ölçer ve Güral Bıçakçı gözaltına alınmıştı.

Gözaltıların ardından Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), DİSK Basın-İş, Parlemento Muhabirleri Derneği (PMD), Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD), İzmir Gateciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen üyeleri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni temsilen Zeynel Lüle ve çok sayıda gazeteci, ANKA Haber Ajansı'na destek ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından yapılan basın açıklamasında konuşan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener ile uzun zamandır birlikte çalıştığını belirterek, Şener'in mesleğini hakkıyla yapan, titiz bir gazeteci olduğunu söyledi. Bilgin, başlatılan soruşturma sonrasında avukatların hukuki süreci yakından takip ettiğini ifade etti.

"Gazetecilik suç değildir"

Bilgin şöyle devam etti:

"Bir süreden beri gazetecilik, suç olarak görülmeye başlandı. Bu nedenle gözaltına alınan Kenan Şener ve arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını diliyor ve istiyoruz. Soruşturma süresinin çok kısa sürmesi gereken uzatılması, bu konudaki kaygılarımızı artırmaktadır. Soruşturmanın bir an önce tamamlanıp gazeteci arkadaşlarımızın serbest bırakılması gerekmektedir. Gazetecilik suç değildir. Ben 50 yılı aşkın meslek hayatımda ve yaptığım yöneticiliklerden gelen tecrübeyle şunu söylemek istiyorum: Önünde bulunduğumuz bu kuruluş, ülkede yansız ve tarafsız habercilik yapan ender kuruluşlardan biridir. Okuyucunun ve izleyicinin ihtiyacı olan bu kuruluşun patronundan en genç çalışanına kadar yurtseverlikleri konusunda hiçbir şüphemiz yoktur. Ben kefilim. Yalnızca haber verme çabası nedeniyle yapılan küçük hata, ki sonradan düzeltilmiş, bu kadar büyütülmesini ve sürenin uzatılmasının kaygılarımızı artırdığını dile getirmek istiyorum."

Bu dayanışma, bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını istediğimiz arkadaşlara verilen destek. Bu tablo, bu ülkeyi ve bu soruşturmayı yönetenlerin görmesi gerekn bir tablodur. Buradaki arkadaşlarımız ve onların temsilcisi olan kuruluşlar, yalnızca tarafsız, yansız haberciliğin yapılması için gecesini gündüzüne katan basın emekçileri ve onların temsilcileridir. Yeter artık diyoruz, daha fazla üzülmek istemiyoruz. Bu ülkede yaşayan insanların haber özgürlüklerine ket vurulmasını da şiddetle kınıyoruz. Özgürlük herkes için gerekli, özellikle hayatının 24 saatini bu ülkede demokrasinin, basın özgürlüğünün yaşaması için harcayan arkadaşşlarımız için daha da önemli çünkü biz bu ülkede özgürlüğün ve demokrasinin yaşaması için çaba gösteren bir mesleğin temsilcileriyiz. Haber, kutsaldır ancak gazetecilik suç değildir."

ANKA Haber Ajansı Haber Koordinatörü Demircan Ülger, gelenlere destekleri için teşekkür ederek, ajansın kuruluşundan bu yana gazeteciliğin temel ilkelerinden ayrılmadan faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Ülger, "Algının, olgunun önüne geçtiği günümüzde, biz gazetecilik refleksimizi hala kaybetmeyenlerdeniz ve kaybetmeyeceğiz. Kenan Şener'in en kısa sürede serbest bırakılacağına inanıyoru m çünkü ortada bir suç yok" diye konuştu.

"Haberin kriminalize edilip suç unsuru gibi gösterilmesini reddediyoruz"

Kenan Şener'i uzun zamandır tanıdığını dile getiren İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, "Ona yapılan her şey Türk basınına yapılmış demektir. Demokratik olmak isteniyorsa her şeyden önce özgür basının önü açılmalıdır" ifadelerini kullandı.

ÇGD Başkanı Kıvanç El, "Bizim basın meslek örgütleri olarak savunduğumuz temel bir hak var: o da halkın haber alma hakkı. ANKA Haber Ajansı da Kenan Şener de bu haber alma hakkını savunması için bu talimatı vermiştir. Her şeyden önce bu bir haberdir. Gazetecilik suç değildir vurgusu yaparken biz, haberin de artık kriminalize edilip suç unsuru gibi gösterilmesini reddediyoruz. Meslektaşımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.